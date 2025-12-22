TPBL／球星聯手做公益 義賣善款破十萬

聖誕節前夕，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）舉辦的聖誕公益義賣活動順利落幕，活動募得善款102800元，將全數捐贈予巴克幫浪犬之家、至善社會福利基金會、家扶基金會及勵馨基金會，實際行動支持多元公益。

本次義賣活動吸引大量球迷熱情參與，七支球隊球員及聯盟秘書長慷慨捐出珍貴物品，讓義賣更加充滿故事性。

國王隊的林書緯提供搭配國王黃色球衣的練習鞋，戰神隊雷蒙恩也捐出了自己非常喜愛的實戰球鞋；雲豹隊的高錦瑋捐出了兩款頭帶，以及最貼合自己腳型的實戰球鞋；海神隊的胡瓏貿則捐出曾對位 NBA 球星 DeMarcus Cousins 的實戰球鞋，並提到穿這雙球鞋時勝率特別高。

特攻隊的阿巴西捐出2022-23賽季幫助球隊封王的冠軍球衣，他表示，那一年對自己意義重大，希望帶走球衣的球迷也能「一起變強」 ；攻城獅隊的曾柏喻同樣捐出了實戰球衣，這件球衣見證了他在職業生涯第二年拿下年度進步獎的榮譽；夢想家隊的前鋒馬建豪則提供自己首次入選成人國家隊的球衣，讓這份珍貴的回憶能夠延續。

聯盟秘書長王志群慷慨捐出過去在國家隊使用的整套隊服，為這次義賣增添意義非凡的收藏價值。

聯盟會長莊瑞雄說： 「特別感謝所有捐贈物品的球員，以及每一位熱心參與義賣、用行動支持公益的球迷。籃球的價值不僅在於場上的勝負，更在於凝聚人心、傳遞愛與關懷。」此次活動充分展現球員與球迷間的連結，將愛心傳遞到社會各個角落，也再次呼應聯盟理念：「籃球，怎能不愛」。