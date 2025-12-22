TPBL／補強進攻火力 特攻簽下洋將將貝奇

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
特攻簽下新洋將貝奇。圖／特攻提供
北中信特攻籃球隊持續補強外援戰力，球團今天宣布與美國籍大前鋒貝奇（Beau Beech）簽約，貝奇已於昨晚抵達台灣，預計明日投入特務軍團訓練，未來將披上2號黃衫戰袍與特務們並肩作戰。

31歲的前鋒貝奇身高203公分、體重95公斤，職業生涯曾征戰美國及歐洲多國聯賽，累積豐富實戰經驗，去年來台加入福爾摩沙夢後家也展現穩定得分火力與全能身手。2025-2026賽季，貝奇轉戰克羅埃西亞聯賽（CRO-1）及亞得里亞海聯賽（ABA-1），整體表現穩定，外線投射能力依然出色。

中信特攻球團對貝奇寄予厚望，總經理劉志威說：「期待貝奇憑藉成熟的賽事經驗與優異的外線投射能力，補強球隊鋒線進攻火力，不僅能增加外線攻擊選項，也有助於提升整體進攻流暢度與比賽節奏，為特攻注入即戰力！」球團亦期盼貝奇能迅速融入特攻團隊球風，與特務軍團建立良好化學效應，在體系中發揮影響力，協助球隊爭取更多勝利。

特攻目前特攻外援戰力包含大前鋒馬可（Marko Todorovic）、小前鋒飛克（Viktor Gaddefors）、中鋒內馬（Nemanja Radovic）及後衛霸夫（Pavlin Ivanov），球團期待貝奇的加入，讓球隊以更全面的戰力迎戰接下來的賽事。

貝奇也想跟球迷說：「很開心可以回到台灣，也很感謝中信特攻球團給我這個機會，我很興奮可以加入陣容極具競爭力的球隊，我將盡我所能，替球隊拿下每一場勝利，邁向總冠軍！」

籃球

