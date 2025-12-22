快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

籃球／U19籃球聯盟 聖誕盃「曼巴黃」奪冠 「要讓籃球成為我們的家」

聯合報／ 即時報導
Mamba yellow勇奪U19籃球聯盟的聖誕盃冠軍。圖／U19籃球聯盟提供
Mamba yellow勇奪U19籃球聯盟的聖誕盃冠軍。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟21日舉辦首屆「聖誕盃」季中錦標賽，最高層級GRINCH組冠軍賽形成「曼巴內戰」，最終由Mamba Yellow以39：35擊敗Mamba White奪魁，不過勝負不是重點，大家齊聚一堂才是耶誕節最美好的事。

聯賽上季曾舉辦「銀河盃」邀請戰績最好、實力最強的基層「星星」們與會，今年改走溫馨路線，不僅特地設計耶誕背板、看板，工作人員身穿耶誕服飾，連分組名稱「GRINCH（鬼靈精）」「SNOWMAN（雪人）」、「SANTA（聖誕老人）」、「ELF（小精靈）」都頗具巧思。

「聖誕節是一家大小團聚的時刻，所以我們不分齡，但用實力分組，從組別名稱應該不難看出誰比較強吧。」賽事主辦人福康文教基金會董事長陳建豪笑說：「SANTA的地位當然很崇高，但他人很和善，我相信他不會在意排在雪人後面。」

陳建豪表示，雖然聯賽每周都有賽程，球員其實分散各地比賽，「除了聚餐以外，並沒有太多大家可以聚在一起的機會，很多球員這禮拜交到的朋友，不知道何時能再相見，所以聖誕盃就是我們的家，希望籃球成為所有人的家。」

聯賽賽程大多在周日，聖誕盃自20日連續二天展開激戰，鬼靈精組Mamba Yellow一路過關斬將，今天午間先以49：40擊敗Heat Red，傍晚再勝Mamba White，冠軍賽攻下19分、4籃板的潘奕劭拿下MVP，送給自己最棒的聖誕禮物。

事實上潘奕劭因學校另有活動，前兩天未能出賽，他賽後特別感謝隊友，「我很想來，但學校的事也很重要。很感謝隊友讓我有今天的比賽可以打，而且儘管我今天投丟這麼多顆，大家還是願意把球給我。」

潘奕劭不是謙虛，今天兩場他外線23投中6，命中率僅26.1%，不過大家都玩得很開心，球員在場上展現比以往更活潑的一面，競爭也相當激烈，肢體動作與語言交流都不少，「大家都想贏，但私底下我們都是好朋友。」

跟許多台灣小孩一樣，潘奕劭對聖誕節的記憶其實沒有很多，所以這次靠自己創造回憶，「從小會收到『聖誕老人』，也就是爸爸媽媽的禮物，但沒有特地過節，今天覺得很有氣氛，辦得也很好玩。」

聖誕盃後，明年預計還有明星賽跟別出心裁的「期中考盃」，陳建豪表示：「一方面考驗我們用有限的經費辦比賽的能力，經過這次後我們更有信心，繼續朝著未來舉辦全國性比賽的方向前進。」

U19籃球聯盟別出心裁在聖誕盃中讓教練應景穿上耶誕服。圖／U19籃球聯盟提供
U19籃球聯盟別出心裁在聖誕盃中讓教練應景穿上耶誕服。圖／U19籃球聯盟提供
Mamba yellow潘奕劭幫助球隊U19籃球聯盟的聖誕盃冠軍同時也獲得MVP。圖／U19籃球聯盟提供
Mamba yellow潘奕劭幫助球隊U19籃球聯盟的聖誕盃冠軍同時也獲得MVP。圖／U19籃球聯盟提供

籃球

延伸閱讀

樂團芒果醬陪歌迷苗栗過聖誕 嗨曝明年有喜事

科學與信仰同台點亮聖誕前夕 中榮專題講座聚焦生命奇蹟與全人關懷

林志玲獻出處女秀！女神降臨籃球開幕戰　絕美寫真搶先看

影／聖誕麵包世界冠軍在埔里！李多慧今現身助攻義賣 拍出驚人價格

相關新聞

TPBL／呂政儒挺身而出轟新高 國王克服16分落後逆轉特攻

新北中信特攻隊和新北國王隊今天上演「新北內戰」，主場的國王靠39歲老將「男模」呂政儒第四節獨拿10分、整場攻下本季新高1...

TPBL／補強進攻火力 特攻簽下洋將將貝奇

北中信特攻籃球隊持續補強外援戰力，球團今天宣布與美國籍大前鋒貝奇（Beau Beech）簽約，貝奇已於昨晚抵達台灣，預計...

籃球／U19籃球聯盟 聖誕盃「曼巴黃」奪冠 「要讓籃球成為我們的家」

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟21日舉辦首屆「聖誕盃」季中錦標賽，最高層級GRINCH組冠軍賽形成「曼巴內戰」，最...

HBL／北一女率先晉8強 壽星張善筑許願連霸

114學年度高中籃賽HBL女甲級12強預賽，A組大勢已趨明朗，尋求三連霸的北一女，克服首節17：20落後的困難，次節回敬...

PLG／第一節就打爆獵鷹 領航猿快意收4連勝

尋求PLG連霸的桃園璞園領航猿，本季首度到台南出賽，第ㄧ節就轟下38分，全場最多領先主場的台南台鋼獵鷹31分，輕鬆以10...

TPBL／洛夫頓被吹出場無礙 戰神雙洋將飆54分退攻城獅

台北戰神主戰洋將洛夫頓第二節就被吹出場，但戰神另外兩名洋將威力斯和基德今天聯手轟下54分，威力斯更繳出「雙20」，加上對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。