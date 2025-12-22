籃球／U19籃球聯盟 聖誕盃「曼巴黃」奪冠 「要讓籃球成為我們的家」

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟21日舉辦首屆「聖誕盃」季中錦標賽，最高層級GRINCH組冠軍賽形成「曼巴內戰」，最終由Mamba Yellow以39：35擊敗Mamba White奪魁，不過勝負不是重點，大家齊聚一堂才是耶誕節最美好的事。

聯賽上季曾舉辦「銀河盃」邀請戰績最好、實力最強的基層「星星」們與會，今年改走溫馨路線，不僅特地設計耶誕背板、看板，工作人員身穿耶誕服飾，連分組名稱「GRINCH（鬼靈精）」「SNOWMAN（雪人）」、「SANTA（聖誕老人）」、「ELF（小精靈）」都頗具巧思。

「聖誕節是一家大小團聚的時刻，所以我們不分齡，但用實力分組，從組別名稱應該不難看出誰比較強吧。」賽事主辦人福康文教基金會董事長陳建豪笑說：「SANTA的地位當然很崇高，但他人很和善，我相信他不會在意排在雪人後面。」

陳建豪表示，雖然聯賽每周都有賽程，球員其實分散各地比賽，「除了聚餐以外，並沒有太多大家可以聚在一起的機會，很多球員這禮拜交到的朋友，不知道何時能再相見，所以聖誕盃就是我們的家，希望籃球成為所有人的家。」

聯賽賽程大多在周日，聖誕盃自20日連續二天展開激戰，鬼靈精組Mamba Yellow一路過關斬將，今天午間先以49：40擊敗Heat Red，傍晚再勝Mamba White，冠軍賽攻下19分、4籃板的潘奕劭拿下MVP，送給自己最棒的聖誕禮物。

事實上潘奕劭因學校另有活動，前兩天未能出賽，他賽後特別感謝隊友，「我很想來，但學校的事也很重要。很感謝隊友讓我有今天的比賽可以打，而且儘管我今天投丟這麼多顆，大家還是願意把球給我。」

潘奕劭不是謙虛，今天兩場他外線23投中6，命中率僅26.1%，不過大家都玩得很開心，球員在場上展現比以往更活潑的一面，競爭也相當激烈，肢體動作與語言交流都不少，「大家都想贏，但私底下我們都是好朋友。」

跟許多台灣小孩一樣，潘奕劭對聖誕節的記憶其實沒有很多，所以這次靠自己創造回憶，「從小會收到『聖誕老人』，也就是爸爸媽媽的禮物，但沒有特地過節，今天覺得很有氣氛，辦得也很好玩。」