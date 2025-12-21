聽新聞
HBL／北一女率先晉8強 壽星張善筑許願連霸
114學年度高中籃賽HBL女甲級12強預賽，A組大勢已趨明朗，尋求三連霸的北一女，克服首節17：20落後的困難，次節回敬25：12後，上半場42：32超車，最終85：61擊敗上季第五南山，快意4連勝，篤排小組第一，隊史共28度晉八強。
「小綠綠」第一支晉級，送給高三中鋒張善筑最棒的18歲長尾巴禮物。她說，讀北市懷生國中3年，生日都未逢JHBL比賽，102學年度進北一女後，高一菜鳥雖未報進12人正選，但16歲生日當天首逢HBL預賽，學姊贏永平，上季高二生日又逢HBL預賽，她有上場且75：66贏陽明；今天高三最後一次在球場過生日，一樣在屏東體育館，結果也相同，贏南山晉級，但效率更高，4連勝就提前獲小組第一。
沒有「生日魔咒」，張善筑許願之一，肯定是跟北一女繼續連勝、連霸有關。
繼第二戰對竹商開局欠佳，次節一度落後12分，今天又是慢熱，教練駱燕萍說：「先發遲未進入狀況，讓我一直很快就換上第二組，下階段八強複賽，肯定得改善，至於22日末役對淡商，當然全力求勝。」
南山開季3連勝中斷，新科教練文祺也執教生涯首敗，累計3勝1敗，也還差1小步才晉級，明年22日末役對2勝2敗的普門，贏球或輸在8分以內都可排小組二或三名晉級；目前1勝3敗的新竹高商、4連敗的忠明高中確定無緣小組前三，只能打外卡賽。
