PLG／第一節就打爆獵鷹 領航猿快意收4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧峻翔攻下全場最高的21分。圖／PLG提供
尋求PLG連霸的桃園璞園領航猿，本季首度到台南出賽，第ㄧ節就轟下38分，全場最多領先主場的台南台鋼獵鷹31分，輕鬆以107：87收下開季4連勝。

領航猿本季造訪成功大學中正堂，開賽就打出17：4的開節攻勢，盧峻翔單節4投俱中拿下9分領軍下，第一節就握有38：21領先。

獵鷹找不到準星還傷了大將，後衛白薩第二節中段扭傷右腳踝被攙扶下場；少了後場重要戰力的獵鷹，最多陷入21：52落後，儘管在翟蒙單節9分發揮下，半場打完追到40：67，但下半場也沒能縮小差距，一路落後下以20分差無緣主場連勝。

領航猿在洋將葛拉漢免戰下，「一哥」盧峻翔攻下全場最高21分，全隊更是點點開花，所有上場球員都有得分紀錄，洋將伯朗17分，李家慷和阿提諾各14分。

獵鷹洋將翟蒙和陳范柏彥各15分已是球隊最高，王律翔11分。

盧峻翔（左）攻下全場最高的21分。圖／PLG提供
