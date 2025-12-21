PLG／第一節就打爆獵鷹 領航猿快意收4連勝
尋求PLG連霸的桃園璞園領航猿，本季首度到台南出賽，第ㄧ節就轟下38分，全場最多領先主場的台南台鋼獵鷹31分，輕鬆以107：87收下開季4連勝。
領航猿本季造訪成功大學中正堂，開賽就打出17：4的開節攻勢，盧峻翔單節4投俱中拿下9分領軍下，第一節就握有38：21領先。
獵鷹找不到準星還傷了大將，後衛白薩第二節中段扭傷右腳踝被攙扶下場；少了後場重要戰力的獵鷹，最多陷入21：52落後，儘管在翟蒙單節9分發揮下，半場打完追到40：67，但下半場也沒能縮小差距，一路落後下以20分差無緣主場連勝。
領航猿在洋將葛拉漢免戰下，「一哥」盧峻翔攻下全場最高21分，全隊更是點點開花，所有上場球員都有得分紀錄，洋將伯朗17分，李家慷和阿提諾各14分。
獵鷹洋將翟蒙和陳范柏彥各15分已是球隊最高，王律翔11分。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言