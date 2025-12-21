TPBL／洛夫頓被吹處場無礙 戰神雙洋將飆54分退攻城獅

台北戰神主戰洋將洛夫頓第二節就被吹出場，但戰神另外兩名洋將威力斯和基德今天聯手轟下54分，威力斯更繳出「雙20」，加上對手新竹御嵿攻城獅下半場外線手感降到冰點，讓戰神以94：83踢館成功。

攻城獅昨天主場擊敗福爾摩沙夢想家，今天上半場也和戰神比分緊咬，不過沒能把握戰神洋將洛夫頓第二節被吹出場機會，下半場三分線命中率直線下探，第三節8投僅2中，第四節6次外線出手更全部落空，單節僅拿11分下沒能捍衛主場連勝。

洛夫頓只拿4分就退場，不過戰神有基德29分、威力斯25分外帶22籃板「雙20」，後衛丁聖儒8分還傳出10助攻，聯手收下2連勝。

丁聖儒認為今天勝利關鍵是防守，「這季防守有很大問題，今天把對手得分壓制在90分以下。」洛夫頓下場後助隊掌控節奏的「丁丁」也提到，自己和洛夫頓球風完全不同，開心能用自己的方式幫助到球隊。

攻城獅全場三分球30投6中，命中率僅2成，洋將提傑20分、11籃板最佳，德魯17分是全隊唯二得分兩位數的球員，高國豪的9分是本土最高。