TPBL／呂政儒挺身而出轟新高 國王克服16分落後逆轉特攻

新北中信特攻隊和新北國王隊今天上演「新北內戰」，主場的國王靠39歲老將「男模」呂政儒第四節獨拿10分、整場攻下本季新高18分，助隊扭轉最多16分落後，以85：78迎接暌違已久的主場連勝，同時止住本季碰特攻的對戰連敗。

第一節特攻和國王手感都不佳，兩隊都只拿下17分，不過特攻洋將馬可第二節先投進全隊第一記外線，再完成「3分打」，加上林韋翰抄截後上籃得手，特攻打出一波8：0攻勢；國王喊出暫停沒能止血，馬可又連拿4分，一波12：0攻勢拉開差距，最多握有46：30領先，不過國王第二場末連拿8分，半場把完將追分到38：46。

特攻下半場手感降溫，單節22投僅6中拿下13分，讓國王三節打完將分差再縮小到58：59；決勝節呂政儒挺身而出，單節三分球2投俱中在內攻下10分，助隊打出27：19的逆轉攻勢，最終以85：78中斷特攻連勝。

呂政儒上季加入國王，只有一場得分兩位數紀錄，本季也沒太多出賽機會，但昨天上場20分鐘攻下11分，今天更是先發打超過32分鐘，自己都笑喊說：「超累，很久沒有上場超過20分鐘了！」和沃許本同樣攻下全隊最高18分的他今天三分球8投4中，下半場4投3中成球隊逆轉功臣，他感謝隊友和教練給充足自信，「我有很大後援，可以輕鬆命中。」

特攻以馬可26分、17籃板最佳，內馬18分，林韋翰11分，但下半場僅拿32分，挑戰4連勝失利。