快訊

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

王齊麟、陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／呂政儒挺身而出轟新高 國王克服16分落後逆轉特攻

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
呂政儒（右）攻下賽季新高18分。圖／TPBL提供
呂政儒（右）攻下賽季新高18分。圖／TPBL提供

新北中信特攻隊和新北國王隊今天上演「新北內戰」，主場的國王靠39歲老將「男模」呂政儒第四節獨拿10分、整場攻下本季新高18分，助隊扭轉最多16分落後，以85：78迎接暌違已久的主場連勝，同時止住本季碰特攻的對戰連敗。

第一節特攻和國王手感都不佳，兩隊都只拿下17分，不過特攻洋將馬可第二節先投進全隊第一記外線，再完成「3分打」，加上林韋翰抄截後上籃得手，特攻打出一波8：0攻勢；國王喊出暫停沒能止血，馬可又連拿4分，一波12：0攻勢拉開差距，最多握有46：30領先，不過國王第二場末連拿8分，半場把完將追分到38：46。

特攻下半場手感降溫，單節22投僅6中拿下13分，讓國王三節打完將分差再縮小到58：59；決勝節呂政儒挺身而出，單節三分球2投俱中在內攻下10分，助隊打出27：19的逆轉攻勢，最終以85：78中斷特攻連勝。

呂政儒上季加入國王，只有一場得分兩位數紀錄，本季也沒太多出賽機會，但昨天上場20分鐘攻下11分，今天更是先發打超過32分鐘，自己都笑喊說：「超累，很久沒有上場超過20分鐘了！」和沃許本同樣攻下全隊最高18分的他今天三分球8投4中，下半場4投3中成球隊逆轉功臣，他感謝隊友和教練給充足自信，「我有很大後援，可以輕鬆命中。」

特攻以馬可26分、17籃板最佳，內馬18分，林韋翰11分，但下半場僅拿32分，挑戰4連勝失利。

籃球

延伸閱讀

TPBL／國王下三分雨8人得分上雙止敗 賞雲豹本季首度連敗

登上高空鷹架 揭密古羅馬皇帝紀念柱修復工程

TPBL／場均效率值高達40 特攻禁區猛獸馬可奪單周MVP

TPBL／確定了！跟峮峮一起迎跨年 特攻年終場啦啦隊超強名單公布

相關新聞

TPBL／呂政儒挺身而出轟新高 國王克服16分落後逆轉特攻

新北中信特攻隊和新北國王隊今天上演「新北內戰」，主場的國王靠39歲老將「男模」呂政儒第四節獨拿10分、整場攻下本季新高1...

PLG／獵鷹新洋將開箱收大禮包 賞新軍洋基工程開季2連敗

PLG台南台鋼獵鷹今天在成大體育館舉行主場開幕戰，並迎戰本季第二度出賽的新軍新竹洋基工程，兩隊也展開激烈的拉鋸戰，最終獵...

TPBL／高國豪解禁拿13分、曾柏喻17分 攻城獅退夢想家止敗

4連敗的新竹御嵿攻城獅今天在主場出戰福爾摩沙夢想家，在球隊本土一哥高國豪今天解禁歸隊的情況下，仍是與對手展開激烈拉鋸戰，...

TPBL／國王下三分雨8人得分上雙止敗 賞雲豹本季首度連敗

賽前處在3連敗的新北國王隊，今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊，兩隊也上演了一場飆分大戰，最終國王在全隊8人得...

TPBL／克羅馬達千分里程碑 雲豹不敵國王吞2連敗

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹洋將克羅馬今天飆進23分，成為聯盟首名達標千分里程碑的球員，可惜雲豹終場以...

TPBL／高國豪達成和解解除停賽 須繳交罰款並執行公益服務 

TPBL聯盟在今天召開紀律委員會並公告，關於攻城獅隊高國豪場外行為爭議事件，因該案件之當事人間已於民國114年12月17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。