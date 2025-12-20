PLG／獵鷹新洋將開箱收大禮包 賞新軍洋基工程開季2連敗

PLG台南台鋼獵鷹今天在成大體育館舉行主場開幕戰，並迎戰本季第二度出賽的新軍新竹洋基工程，兩隊也展開激烈的拉鋸戰，最終獵鷹靠著第四節單節猛轟37分拉開差距，以102：90收下2連勝。

PLG新軍洋基工程在本季首度出賽就與勇士打出精彩一戰後，今天再度登場也備受關注，首節洋基工程確實也打出亮眼表現，雙洋將庫薩斯與喬治金攜手攻下15分，反觀地主獵鷹卻出現慢熱的狀況，首節打完洋基工程也以23：16領先。

不過第二節前段洋基工程卻出現攻勢斷電的狀況，讓獵鷹開節打出15：0的攻勢逆轉戰局，所幸該節後段洋基也慢慢找回進攻狀態，上半場打完也追到僅剩2分差距。

易籃後獵鷹洋在多比與主控谷毛唯嘉領軍下，一路保持領先，反觀洋基工程卻在第四節出現進攻熄火的狀況，讓雙方差距逐漸擴大到9分，儘管比賽最後3分鐘洋基工程在葉惟捷投進三分球、阿拉薩兩罰俱中後追到5分差距，但關鍵時刻白薩精彩拉竿上籃進球還造成犯規，完成「三分打」，獵鷹回到8分領先，隨後今天首度登場的新洋將貝納師也完成「三分打」，最終獵鷹就以12分差距帶走勝利，賞給洋基工程開季2連敗。

獵鷹今天以翟蒙攻下23分最佳，新洋將貝納師則有21分、16籃板，其中包括抓下7顆進攻籃板，白薩與谷毛唯嘉則有13分與14分進帳；至於洋基工程則以阿拉薩18分、17籃板最佳，葉惟捷則有17分進帳。