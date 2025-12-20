TPBL／高國豪解禁拿13分、曾柏喻17分 攻城獅退夢想家止敗

4連敗的新竹御嵿攻城獅今天在主場出戰福爾摩沙夢想家，在球隊本土一哥高國豪今天解禁歸隊的情況下，仍是與對手展開激烈拉鋸戰，下半場在曾柏喻、高國豪相繼挺身而出幫助球隊穩住領先優勢下，最終攻城獅就以90：85順利止敗。

高國豪在日前因為家庭糾紛與兄弟對簿公堂，一度遭到聯盟與球隊停賽，不過在達成和解協議後並撤告後，聯盟也在昨天宣布高國豪解除禁賽令，不過仍必須繳交罰款與完成公益服務時數。

而今天攻城獅回到主場也正式迎回高國豪，但來訪的夢想家今天來勢洶洶，上半場湯普金斯就投進3記三分球拿下13分外帶9籃板，搭配上蔣淯安和張宗憲雙箭頭的表現，前兩節打完夢想家就以1分領先。

但易籃後，攻城獅曾柏喻挺身而出，先是連續三波進攻與將帕塞獅進行雙人擋拆得分，迫使夢想家喊出暫停希望止血，但暫停過後曾柏喻又連續飆進兩記三分球，幫助攻城獅取得4分領先，加上蔡宸綱、盧冠軒在倒數階段連續命中三分球，攻城獅三節打完反取得6分領先。

第四節中段攻城獅高國豪連續拋投與上籃得手，幫助攻城獅在比賽最後4分鐘取得7分領先，最終夢想家也未能反超比數，由攻城獅以5分差距拿下勝利，終止4連敗。攻城獅今天以曾柏喻拿下17分、8助攻表現最佳，高國豪則有13分演出。