TPBL／國王下三分雨8人得分上雙止敗 賞雲豹本季首度連敗

賽前處在3連敗的新北國王隊，今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊，兩隊也上演了一場飆分大戰，最終國王在全隊8人得分上雙，其中本土雙槍李愷諺、林書緯攜手投進8顆三分球領軍下，以125：103終止3連敗，雲豹則是吞下本季首度連敗。

國王過去一段時間受到傷兵影響戰績出現起伏，尤其禁區悍將桑尼在日前東超賽事中發生膝蓋內側韌帶撕裂的狀況，賽季提前報銷並返回家鄉約旦治療，不過國王新洋將杰倫在日前開箱首戰就攻下31分後，今天再度火力全開，拿下27分。

而國王今天還不僅有杰倫手感火燙，另外4名先發球員也是火力全開、皆有雙位數得分進帳，其中李愷諺與林書緯就各投進4記三分球，分別有19分、5助攻與16分、6助攻演出，加上板凳出發的呂政儒、林彥廷也分別投進3記三分球，拿下11分與12分，全隊18記三分球的多點開花攻勢打得雲豹措手不及。

至於雲豹今天則以克羅馬拿下23分、7助攻、6籃板表現最佳，他也成為TPBL史上首位得分破千的球員，高錦瑋與莊博元則是各有12分進帳，但在防守無法限制住國王的情況下，最終就苦吞本季首度2連敗。

對於歸隊首戰就幫助國王止敗，李愷諺認為，球隊逐漸完成磨合，也終於在這場比賽中展現出屬於國王的比賽風格，「這一切要歸功於教練團，把大家的心凝聚在一起，無論是戰術調整或角色分配，都讓每位球員能夠在最適合的位置上發揮。」他也提到新洋將杰倫的加入，為球隊帶來實質幫助，進一步提升整體戰力與場上穩定度。

至於林書緯也表示，球隊整體狀態持續向上，默契也在比賽中逐漸累積，「我們越打越有感覺，之前設定的打法開始慢慢出來。」他肯定總教練在戰術層面的安排，「不論是防守端的對位與原則，或是進攻的執行方向，教練都給了我們很清楚的Game Plan。」