TPBL／克羅馬達千分里程碑 雲豹不敵國王吞2連敗

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹洋將克羅馬今天飆進23分，成為聯盟首名達標千分里程碑的球員，可惜雲豹終場以103比125不敵新北國王，苦吞近期2連敗。

暫居TPBL聯盟龍頭寶座的雲豹今天作客國王，其中當家洋將克羅馬（Lasannah Kromah）在開打後得分火力全開，不僅單節挹注9分，更在首節快要結束前，接獲後衛高錦瑋的傳球順勢上籃得分，締造聯盟首名達標千分里程碑的球員，同時幫助雲豹暫居領先位置。

然而，雲豹從第2節開始防守出現狀況，尤其讓國王投進接近50%的三分球命中率，導致分差被擴大，成為勝負分水嶺。雲豹總教練羅德爾（Henrik Rodl）賽後接受媒體聯訪指出，國王在球的流動、空檔把握度都很好，使得雲豹整場比賽處於追趕角色，「我們在防守上需要做得更好。」

此役國王新洋將杰倫（Jalen Harris）轟進全場最高27分，外帶7籃板、6助攻，羅德爾特別稱讚杰倫是相當難防守的球員，在比賽中展現不俗的判讀能力，「之後我們必須要專注，甚至嘗試用不同方式來擋住他。」

雲豹在本季率先達標10勝後，近期卻苦吞2連敗，當家後衛高錦瑋認為，大家一開賽沒有準備好自己，陷入有點慢熱的狀態，回去需要立即修正，「其他就是保持信心、訓練。」