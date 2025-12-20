快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

TPBL／克羅馬達千分里程碑 雲豹不敵國王吞2連敗

中央社／ 台北20日電
克羅馬。
克羅馬。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹洋將克羅馬今天飆進23分，成為聯盟首名達標千分里程碑的球員，可惜雲豹終場以103比125不敵新北國王，苦吞近期2連敗。

暫居TPBL聯盟龍頭寶座的雲豹今天作客國王，其中當家洋將克羅馬（Lasannah Kromah）在開打後得分火力全開，不僅單節挹注9分，更在首節快要結束前，接獲後衛高錦瑋的傳球順勢上籃得分，締造聯盟首名達標千分里程碑的球員，同時幫助雲豹暫居領先位置。

然而，雲豹從第2節開始防守出現狀況，尤其讓國王投進接近50%的三分球命中率，導致分差被擴大，成為勝負分水嶺。雲豹總教練羅德爾（Henrik Rodl）賽後接受媒體聯訪指出，國王在球的流動、空檔把握度都很好，使得雲豹整場比賽處於追趕角色，「我們在防守上需要做得更好。」

此役國王新洋將杰倫（Jalen Harris）轟進全場最高27分，外帶7籃板、6助攻，羅德爾特別稱讚杰倫是相當難防守的球員，在比賽中展現不俗的判讀能力，「之後我們必須要專注，甚至嘗試用不同方式來擋住他。」

雲豹在本季率先達標10勝後，近期卻苦吞2連敗，當家後衛高錦瑋認為，大家一開賽沒有準備好自己，陷入有點慢熱的狀態，回去需要立即修正，「其他就是保持信心、訓練。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／謝亞軒連4場得分上雙 特攻終止對戰雲豹3連敗

震撼！黑鷹降落、雲豹進高雄駁二 動漫祭打造最強軍武跨界場景

TPBL／雲豹退夢想家最速10勝 高錦瑋曝暖心小故事

東超／開賽就傷桑尼 國王杰倫、沃許本、林書緯狂飆88分退野馬

相關新聞

TPBL／國王下三分雨8人得分上雙止敗 賞雲豹本季首度連敗

賽前處在3連敗的新北國王隊，今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊，兩隊也上演了一場飆分大戰，最終國王在全隊8人得...

TPBL／克羅馬達千分里程碑 雲豹不敵國王吞2連敗

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹洋將克羅馬今天飆進23分，成為聯盟首名達標千分里程碑的球員，可惜雲豹終場以...

TPBL／高國豪達成和解解除停賽 須繳交罰款並執行公益服務 

TPBL聯盟在今天召開紀律委員會並公告，關於攻城獅隊高國豪場外行為爭議事件，因該案件之當事人間已於民國114年12月17...

籃球／賀博入選Lou Henson獎觀察名單 拚哈佛校史第1人

身披NCAA哈佛大學男籃戰袍的台美混血好手賀博，本季在常春藤聯盟場均貢獻16.9分表現搶眼，今天入選Lou Henson...

PLG／曾代表美國男籃打世資賽 洋基工程簽下強力前鋒喬治金 

洋基工程籃球隊今天宣布簽下擁有NBA資歷，曾代表美國參加FIBA世界盃資格賽，現年31歲，身高198公分的前鋒喬治金（G...

HBL／衛冕軍北一女輕取忠明 新賽季首戰旗開得勝

尋求高中籃球聯賽HBL女子組3連霸的北一女中，今天在章宸語貢獻15分、13籃板帶領下，共7人得分達雙位數，終場以118比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。