TPBL／高國豪達成和解解除停賽 須繳交罰款並執行公益服務 

TPBL聯盟在今天召開紀律委員會並公告，關於攻城獅隊高國豪場外行為爭議事件，因該案件之當事人間已於民國114年12月17日於宜蘭地方法院當庭達成和解，並均已撤回傷害告訴，紀律委員會經審議後裁定解除停賽。

聯盟指出，紀律委員會考量本件已完成和解並撤告，且球員對相關暴力行為深具悔意，經審議後，裁定如下：

一、解除停賽

即日起解除高國豪球員之停賽處分，恢復其參賽資格。

二、紀律處分

依聯盟規章《第五章 行為規範與懲處》相關規定，處以新臺幣陸萬元整罰款，並須於本賽季結束前完成至少二十小時之公益服務，以及須配合聯盟安排，於本賽季期間完成相關行為教育或諮商課程。

聯盟重申，職業球員於場內外皆為社會關注之公眾人物，應以自律態度面對個人行為。聯盟將持續透過明確制度與教育機制，協助球員共同建立正向、值得信賴的職業籃球環境。

備註：

本賽季相關罰款，將於賽季結束後平均分配，捐贈予勵馨基金會、家扶基金會、至善社會福利基金會及巴克幫－浪犬之家，以實際行動落實聯盟「籃球為社會帶來正向改變」之核心理念。