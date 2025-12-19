籃球／賀博入選Lou Henson獎觀察名單 拚哈佛校史第1人

身披NCAA哈佛大學男籃戰袍的台美混血好手賀博，本季在常春藤聯盟場均貢獻16.9分表現搶眼，今天入選Lou Henson獎的季初觀察名單，有機會拚哈佛校史第1人。

這個以全美大學體育聯盟（NCAA）已故傳奇教頭韓森（Lou Henson）為名的獎項設立於2010年，目的在表揚NCAA一級中型聯盟（mid-major）表現最傑出的男籃球員，屆時得主將由10人投票委員會選出，已經成為NCAA每年頒發的指標性獎項之一。

上季以全票之姿獲選常春藤聯盟（Ivy League）最佳新秀，台美混血好手賀博（Robert Hinton）走過菜鳥年的生澀後，本季各項數據持續進步，目前場均貢獻16.9分、5.2籃板、2.0助攻、1.6抄截，其中得分排名聯盟第6、抄截排名第3，出色表現入選Lou Henson獎的季初觀察名單。

賀博媽媽臧珍卓接受中央社採訪時表示，兒子賀博有幸入選著名Lou Henson獎的名單，是非常榮耀的一件事，「希望在接下來賽季中，他能夠吸取更多經驗、技巧，讓表現更上一層樓。」

曾被美媒ESPN評為「四星高中生」的賀博潛力備受期待，而他在今年亞洲盃選擇披上中華隊戰袍，幫助中華男籃睽違12年打進8強。歷經國際舞台洗禮後，本季賀博不僅有8場比賽得分突破雙位數，更兩度突破30分大關，尤其日前狂轟生涯新高35分，並在8日摘下常春藤聯盟單週最佳球員頭銜。