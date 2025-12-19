PLG／曾代表美國男籃打世資賽 洋基工程簽下強力前鋒喬治金 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
喬治金加盟洋基工程籃球隊。圖／洋基工程提供
洋基工程籃球隊今天宣布簽下擁有NBA資歷，曾代表美國參加FIBA世界盃資格賽，現年31歲，身高198公分的前鋒喬治金（George McZavier King Jr.），他具備優異的外線與籃板能力，將強化球隊火力與禁區防線。

喬治金就讀NCAA一級科羅拉多大學期間，三分球命中率達到40.1%高居隊史第二。2018年畢業投入NBA選秀，於第二輪第59順位被鳳凰城太陽隊選中；2021-22賽季在NBA G League場均能繳出12.5分、6.7籃板、2.2助攻，三分球命中率38.9％。同時擁有豐富的旅外經驗，先後效力義大利、波蘭、澳洲、菲律賓、中國大陸等聯賽，憑藉奔放多元的球風和領導力，總能在關鍵時刻穩定軍心。

對於來台加入洋基工程，喬治金說：「感謝洋基工程籃球隊給我這個機會，我已經迫不及待想去融入團隊，像海綿一樣學習這裡的文化並展現我的能力和經驗，帶領團隊取得好成績。」

洋基工程總經理錢韋成表示，「喬治金的到來讓我們的鋒線更具競爭力，搭配現有的陣容，能打出更靈活的組合。不管是身體對抗性或外線能力，加上NBA資歷和旅外經驗，相信他能快速融入團隊，帶領年輕球員一起成長。」

