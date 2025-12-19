HBL／衛冕軍北一女輕取忠明 新賽季首戰旗開得勝

尋求高中籃球聯賽HBL女子組3連霸的北一女中，今天在章宸語貢獻15分、13籃板帶領下，共7人得分達雙位數，終場以118比64輕取從資格賽出線的忠明高中，新賽季首戰旗開得勝。

上季HBL北一女校史首度寫下連霸紀錄，這次預賽與淡水商工、南山高中、忠明高中、新竹高商及普門中學同在A組，目標擠進分組前3、直接取得8強門票。

北一女在新賽季首戰面對忠明即展現強大火力，就算上季冠軍賽最有價值球員（FMVP）主控彭郁榛缺陣，最後仍以54分之差為新賽季開出紅盤。

首節開打後，北一女就一路壓著對手打，不僅開局手握雙位數領先，更帶著26分領先進入中場休息，易籃後北一女依舊維持高檔火力輸出，不斷擴大分差，如願成為本季首支得分破百的球隊，展現問鼎3連霸的氣勢。

此役北一女共7人得分達到雙位數，其中陳柔安、陳姿宸斬獲全場最高16分，而章宸語繳出15分、13籃板、4助攻、4抄截、4阻攻的全能成績單，U16亞洲盃主控高子喬則繳出「雙10」11分、10籃板。

另外，上季無緣躋身8強的南湖高中，今天在王以蓁攻下21分、5籃板、6助攻領軍下，搭配林品均挹注12分、9籃板，終場以62比58扳倒傳統勁旅、上屆亞軍的永仁高中，為球隊注入一劑強心針。