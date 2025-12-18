聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／桑尼十字韌帶撕裂報銷 與國王溝通後回家鄉約旦治療
TPBL新北國王隊洋將桑尼日前在東超賽事中發生左膝受傷狀況，經檢查確定為左膝十字韌帶撕裂，賽季提前報銷，國王也在今天宣布桑尼在完成傷勢評估與後續治療規劃後，決定返回家鄉約旦接受手術及復健治療。
國王球團在今天指出，桑尼在與球團溝通後決定返回家鄉約旦接受手術及復健治療，球團完全尊重桑尼的決定，並協助醫療與復健事宜，國王球團強調，與桑尼站在同一陣線，感謝他為球隊所付出的一切，也祝福桑尼能專心養傷、早日康復，未來再次回到球場。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言