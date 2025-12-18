TPBL／桑尼十字韌帶撕裂報銷 與國王溝通後回家鄉約旦治療

TPBL新北國王隊洋將桑尼日前在東超賽事中發生左膝受傷狀況，經檢查確定為左膝十字韌帶撕裂，賽季提前報銷，國王也在今天宣布桑尼在完成傷勢評估與後續治療規劃後，決定返回家鄉約旦接受手術及復健治療。

國王球團在今天指出，桑尼在與球團溝通後決定返回家鄉約旦接受手術及復健治療，球團完全尊重桑尼的決定，並協助醫療與復健事宜，國王球團強調，與桑尼站在同一陣線，感謝他為球隊所付出的一切，也祝福桑尼能專心養傷、早日康復，未來再次回到球場。