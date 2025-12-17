TPBL／李愷諺捐贈百台電暖器 為花蓮受災家庭送暖

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王球星李愷諺延續球衣公益計畫，這次將目光鎖定震後重創的花蓮地區，他把義賣善款轉化為100台電暖器，希望為受災家庭送上溫暖。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，李愷諺與國王隊友曾兩度前往花蓮化身「鏟子超人」，親自參與災後清理行動，包含投入搬運、鏟土等工作，實地走進災區的震撼畫面，讓他深刻感受到災後重建的艱辛。

李愷諺在思考如何提供更長遠、貼近需求的協助後，決定將這次實戰球衣投入公益行動的回饋對象鎖定花蓮，並把球衣義賣所得全數用於購置民生必需的電暖器，最後捐贈數量達百台，希望善意得以持續擴大，並期待在寒冬來臨前，為受災家庭送上一份溫暖與支持。

李愷諺透過經紀公司表示，當時到現場真的非常震撼，因此最近一直在想有沒有什麼是現在最需要、又能真正幫上忙的，並強調未來只要能力所及，仍會持續發揮自身影響力，「對我來說，公益不是一個人的事，而是大家一起，才能真的幫到更多人。」

目前100台電暖器已全數運送至花蓮縣光復鄉公所，並由光復鄉長協助統籌後續發送事宜，未來將由各村村長評估實際需求，優先提供給最需要的區域與家戶，確保物資能夠送到真正有需要的人手中。