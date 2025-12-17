快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

TPBL／桃園巨蛋整修 雲豹主場移師中壢國民運動中心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台啤永豐雲豹第二主場前進中壢國民運動中心。圖／雲豹提供
台啤永豐雲豹第二主場前進中壢國民運動中心。圖／雲豹提供

台啤永豐雲豹隊今天宣布，因應桃園巨蛋進入整修期，2025-26賽季例行賽1到4月共9場主場賽事將移師中壢國民運動中心，球團期盼將雲豹主場的特有魅力帶給更多豹迷，並展現深耕桃園的堅毅態度。

本季前7場主場比賽，雲豹取得6勝1敗佳績，累積入場人數達36270人，場均5181位豹迷到場觀戰，球團感謝豹迷們這季踴躍進場支持，「球隊展現出有別於上賽季的嶄新風貌，豹迷們的應援功不可沒，也要特別感謝中壢國民運動中心的全力協助，希望後續在中壢舉行主場賽事時，豹迷們也繼續攜手進場為豹青軍應援頑張！」

中壢國民運動中心位於桃園市中壢區三光路，交通便利，鄰近機場捷運A21環北站，可輕鬆搭乘大眾運輸抵達，周邊機能完善，夜市、美食及商圈環繞，觀賽前後皆方便安排休閒活動。雲豹球團表示，中壢主場將設置約2000個座位，提供更具臨場感的觀賽角度，同時也將復刻桃園巨蛋主場規格的軟硬體，包括16乘以4.5公尺的大型LED螢幕、燈光效果等，原汁原味將超燃主場搬到中壢，即便移師到其他場地，也期望帶給豹迷們更好的觀賽體感。

雲豹隊公布第二主場票區總圖。圖／雲豹隊提供
雲豹隊公布第二主場票區總圖。圖／雲豹隊提供

因應中壢國民運動中心座位配置，對號座票種包括特釀一排3000元、特釀三／四排1500元、微醺對號區900元；自由入座票種包括微醺區850元、金牌區800元、金牌ONE區700元，全區觀賽視角更貼近球場與球員，透過超親民票價讓豹迷都能進場親身感受超燃主場氣氛。

台啤永豐雲豹2026年1、2月主場賽事售票即將開跑，持有24-25賽季季票並續約25-26賽季微醺區季票者，可於12月18日上午10點到下午4點優先選位；25-26賽季季票會員則於同日下午5點至晚上23點59分開放選位，其餘票區季票因位置無變動，將不再安排選位。雲豹主場1、2月單日票預計12月19日下午2點全面開賣，後續主題日活動也將陸續公布。

籃球

延伸閱讀

TPBL／謝亞軒連4場得分上雙 特攻終止對戰雲豹3連敗

震撼！黑鷹降落、雲豹進高雄駁二 動漫祭打造最強軍武跨界場景

TPBL／雲豹退夢想家最速10勝 高錦瑋曝暖心小故事

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

相關新聞

TPBL／國王送球迷聖誕禮物！韓籍啦啦隊女神全恩菲加入應援

新北國王本周末12月20、21日將在主場新莊體育館舉辦聖誕主題周，球團今天宣布，邀請有「韓版邱淑貞」稱號的23歲啦啦隊女...

TPBL／桃園巨蛋整修 雲豹主場移師中壢國民運動中心

台啤永豐雲豹隊今天宣布，因應桃園巨蛋進入整修期，2025-26賽季例行賽1到4月共9場主場賽事將移師中壢國民運動中心，球...

PLG／洋基女孩不只有三本柱 韓援朴淡備加入「四皇」到位 

PLG洋基工程隊旗下啦啦隊「洋基女孩」今天官宣韓籍成員朴淡備正式加盟，洋基女孩重量級應援陣容「四皇」正式成形，象徵球隊在...

TPBL／王世堅從從容容來開球 中信特攻要讓對手連滾帶爬

TPBL新北中信特攻將於12月31日、明年1月3日、4日舉辦「DEA特有型」主題日，2026年中信特攻主場首戰1月3日將...

TPBL／海神再補國家隊級洋將 約柯奇前隊友賽克維奇入港 

TPBL高雄全家海神隊持續補強，今天宣布30歲塞爾維亞國家隊大前鋒賽克維奇（Rade Zagorac）加盟，身高204公...

TPBL／場均效率值高達40 特攻禁區猛獸馬可奪單周MVP

TPBL新北中信特攻外援馬可（Marko Todorovic） 上周展現出無可匹敵的禁區統治力 ，以場均30分、17籃板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。