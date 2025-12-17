TPBL／國王送球迷聖誕禮物！韓籍啦啦隊女神全恩菲加入應援

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王邀請全恩菲擔任「王道銀行聖誕主題週」聖誕嘉賓。圖／國王提供
新北國王邀請全恩菲擔任「王道銀行聖誕主題週」聖誕嘉賓。圖／國王提供

新北國王本周末12月20、21日將在主場新莊體育館舉辦聖誕主題周，球團今天宣布，邀請有「韓版邱淑貞」稱號的23歲啦啦隊女神全恩菲擔任「王道銀行聖誕主題週」聖誕嘉賓，與到場球迷一同迎接歲末節慶時刻，為主場活動增添溫馨氛圍與話題亮點。

全恩菲以亮眼外型受到關注，也累積不少人氣，此次受邀參與「王道銀行聖誕主題週」，她也相當期待能以更輕鬆的方式，與球迷面對面交流，留下美好回憶；活動期間，她也將加入 Queens 應援行列，帶來舞蹈應援表演，為現場注入更多熱鬧氣氛，實際應援站位將於後續另行公布。

12月20日與21日，全恩菲將參與Queens簽名見面會，與球迷近距離互動；12月21日則將現身二樓環廊，參與聖誕主題活動體驗，並依序走訪皇家遊戲區、KINGSS 聖誕樹、球員介紹牆、官方商店、王道銀行專區、聖誕美食市集及繪畫區，陪伴球迷感受現場的節慶氛圍。

全恩菲也表示，希望藉由這次見面，能為大家的聖誕週末增添溫暖，「期待在現場和大家見面，一起度過一段輕鬆、愉快的時光。」

棒球／台日高中對抗賽25日開幕免費 請來職棒中信啦啦隊連韓援也有

