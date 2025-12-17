PLG／洋基女孩不只有三本柱 韓援朴淡備加入「四皇」到位 

PLG洋基工程隊旗下啦啦隊「洋基女孩」今天官宣韓籍成員朴淡備正式加盟，洋基女孩重量級應援陣容「四皇」正式成形，象徵球隊在應援版圖上的關鍵佈局全面到位。

朴淡備擁有豐富的南韓職業賽事應援經驗，舞蹈節奏精準、舞台表現穩定，能在高張力應援氛圍中帶動全場情緒，是兼具專業度與親和力的實力型成員。此次加入洋基女孩，不僅補齊團隊整體戰力，也讓四位核心成員在風格、舞感與舞台層次上形成清楚分工，打造更具辨識度的應援結構。

洋基工程主場應援再升級，旗下啦啦隊「洋基女孩」隨著韓籍成員全數到位，正式宣告 「洋基女孩四皇到齊，應援版圖全面制霸」。四位在舞台表現、人氣聲量與現場帶動力上各自稱霸一方的關鍵成員齊聚，不僅奠定團隊最高戰力配置，也象徵洋基女孩正式進入全新的「四皇時代」。未來主場賽事將以四皇為核心，持續打造高強度、具記憶點的應援體驗，全面升級主場氛圍。

洋基工程表示，洋基女孩並非單純堆疊明星，而是以長期經營為核心思維，透過不同背景與特質的成員，建立穩定且具延展性的應援主軸。無論是主場氣氛帶動、主題演出，或球迷互動企劃，都將成為團隊中最關鍵的中樞力量。

隨著韓援話題持續升溫，洋基女孩已逐步成為台灣籃壇最受矚目的啦啦隊之一。未來球隊將結合主場應援文化與在地球迷能量，推出更多跨文化演出與專屬企劃，讓每一場主場賽事都成為充滿記憶點的運動盛會。

朴淡備也表示，能夠成為洋基女孩的一員感到非常榮幸，期待在台灣主場與球迷見面，「希望和大家一起，用應援為洋基工程注入更多能量，創造屬於我們的勝利時刻。」