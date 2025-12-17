TPBL／王世堅從從容容來開球 中信特攻要讓對手連滾帶爬

TPBL新北中信特攻將於12月31日、明年1月3日、4日舉辦「DEA特有型」主題日，2026年中信特攻主場首戰1月3日將邀請到最有型的重量級嘉賓立法委員王世堅蒞臨「特攻基地」新莊體育館，為特攻從從容容地開球、和線人們一起游刃有餘地應援。

王世堅近期因網路歌曲《沒出息》爆紅，魅力席捲全台，1月3日他也將來到新北市新莊體育館，首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，賽前王世堅也將至「中國信託反毒教育基金會」宣導攤位體驗九宮格投籃，更將與吉祥物Thunder和啦啦隊Passion Sisters一起跳特攻長巾應援舞，期待委員以高人氣聲量，替特攻鼓舞士氣，並與全場線人們一起點燃新年度主場首戰的熱情。

特攻球團表示，非常歡迎王世堅委員蒞臨特攻主場，期待委員順利完成首次的開球及應援舞蹈挑戰，也盼在委員的助威之下，讓對手匆匆忙忙連滾帶爬地回家。期盼透過委員的獨特魅力與滿滿能量，攜手線人們在新年度一起捍衛主場、力拚勝利，為2026球季揭開最精彩的序幕。