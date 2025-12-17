快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／王世堅從從容容來開球 中信特攻要讓對手連滾帶爬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻隊將邀請立法委員王世堅開球。圖／新北中信特攻隊提供
特攻隊將邀請立法委員王世堅開球。圖／新北中信特攻隊提供

TPBL新北中信特攻將於12月31日、明年1月3日、4日舉辦「DEA特有型」主題日，2026年中信特攻主場首戰1月3日將邀請到最有型的重量級嘉賓立法委員王世堅蒞臨「特攻基地」新莊體育館，為特攻從從容容地開球、和線人們一起游刃有餘地應援。

王世堅近期因網路歌曲《沒出息》爆紅，魅力席捲全台，1月3日他也將來到新北市新莊體育館，首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，賽前王世堅也將至「中國信託反毒教育基金會」宣導攤位體驗九宮格投籃，更將與吉祥物Thunder和啦啦隊Passion Sisters一起跳特攻長巾應援舞，期待委員以高人氣聲量，替特攻鼓舞士氣，並與全場線人們一起點燃新年度主場首戰的熱情。

特攻球團表示，非常歡迎王世堅委員蒞臨特攻主場，期待委員順利完成首次的開球及應援舞蹈挑戰，也盼在委員的助威之下，讓對手匆匆忙忙連滾帶爬地回家。期盼透過委員的獨特魅力與滿滿能量，攜手線人們在新年度一起捍衛主場、力拚勝利，為2026球季揭開最精彩的序幕。

籃球

延伸閱讀

稱戰時可上班課遭王世堅駁斥 苗博雅為其緩頰：悲天憫人、應沒看直播

內政部封小紅書惹議 王世堅憂：犧牲台灣最引以為傲的民主自由

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了

相關新聞

TPBL／王世堅從從容容來開球 中信特攻要讓對手連滾帶爬

TPBL新北中信特攻將於12月31日、明年1月3日、4日舉辦「DEA特有型」主題日，2026年中信特攻主場首戰1月3日將...

PLG／洋基女孩不只有三本柱 韓援朴淡備加入「四皇」到位 

PLG洋基工程隊旗下啦啦隊「洋基女孩」今天官宣韓籍成員朴淡備正式加盟，洋基女孩重量級應援陣容「四皇」正式成形，象徵球隊在...

TPBL／海神再補國家隊級洋將 約柯奇前隊友賽克維奇入港 

TPBL高雄全家海神隊持續補強，今天宣布30歲塞爾維亞國家隊大前鋒賽克維奇（Rade Zagorac）加盟，身高204公...

TPBL／場均效率值高達40 特攻禁區猛獸馬可奪單周MVP

TPBL新北中信特攻外援馬可（Marko Todorovic） 上周展現出無可匹敵的禁區統治力 ，以場均30分、17籃板...

TPBL／攻城獅「風城男孩進化論」本周末登場 林安可擔任開球嘉賓

TPBL新竹御嵿攻城獅隊本周主題日「風城男孩進化論」即將於20、21、24日三場主場賽事熱力登場，分別迎戰福爾摩沙夢想家...

TPBL／戰神簽下T1前得分王 史東和老隊友再聚首

台新育樂今宣布中鋒史東（Diamond Stone）加盟台北台新戰神隊，身高208公分的史東曾短暫登上NBA舞台，累積7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。