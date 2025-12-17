快訊

TPBL／海神再補國家隊級洋將 約柯奇前隊友賽克維奇入港 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾維亞國家隊大前鋒賽克維奇加入海神隊。圖／高雄全家海神隊提供
塞爾維亞國家隊大前鋒賽克維奇加入海神隊。圖／高雄全家海神隊提供

TPBL高雄全家海神隊持續補強，今天宣布30歲塞爾維亞國家隊大前鋒賽克維奇（Rade Zagorac）加盟，身高204公分，與約柯奇（Nikola Jokic）是塞爾維亞梅加籃球俱樂部（Mega Basket）前隊友，且有多年國家隊經驗。

賽克維奇2016年NBA選秀次輪獲塞爾蒂克隊選中，被交易至曼菲斯灰熊隊後夏季聯賽出賽6場，場均5.3分、4.8籃板。他從17歲起就投入塞爾維亞職業聯賽，曾任第一豪門貝爾格勒游擊隊（Partizan）隊長，也曾於西班牙、俄羅斯、土耳其等聯賽效力， 2024-25球季場均6.5分、2.5籃板、0.9助攻。

賽克維奇國家隊出賽經驗豐富，U18 FIBA 3X3 世錦賽金牌，U20歐錦賽金牌，2021年歐錦賽資格賽、2023年世界盃資格賽，場均5.2分、4籃板，是具有禁區單打及三分球投射能力的全能大前鋒。

初次造訪亞洲，賽克維奇迫不及待與團隊會合，為目標共同努力，「海神隊史戰果輝煌，我已經準備好貢獻所有能量，以最佳表現幫助球隊，為球隊奮戰到底。」

籃球

TPBL／海神再補國家隊級洋將 約柯奇前隊友賽克維奇入港 

