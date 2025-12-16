TPBL／場均效率值高達40 特攻禁區猛獸馬可奪單周MVP

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北中信特攻外援馬可獲選TPBL第九周單周最有價值球員。圖／TPBL提供
TPBL新北中信特攻外援馬可（Marko Todorovic） 上周展現出無可匹敵的禁區統治力 ，以場均30分、17籃板、3.5助攻、效率值高達40的驚人表現，全面壓制對手，毫無懸念地獲選為TPBL第九周單周最有價值球員（MVP）。

特攻上周末兩場賽事皆面臨高強度考驗，馬可持續扛起攻防兩端最堅實的屏障 。周六迎戰聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹，他在禁區攻守兩端展現高度存在感，繳出26分、17籃板、3助攻的雙十數據，成為球隊能與強權抗衡的重要支柱。

周日的新北德比對上國王，戰局更是激烈膠著。特攻一度落後多達17分，但下半場在馬可領軍下急起直追，攜手本土「特務」群展開反撲。馬可此役火力全開，全場攻下34分、17籃板、4助攻，不僅持續在禁區製造無敵殺傷力，也成功帶動球隊節奏，成為逆轉戰局的關鍵推手。

無論是對上聯盟頂尖隊伍，或是高張力的新北德比大戰 ，馬可都以其穩定的數據輸出與關鍵時刻的宰制影響力，強力支撐起特攻隊的攻防體系 ，展現出實至名歸的MVP場上價值 。他的表現再次印證了，特攻隊具備在逆境中絕不放棄的強勁韌性，這樣的賽事內容怎能不愛。

對於獲選周MVP，馬可謙遜地將榮耀歸於團隊 。馬可說：「很開心在球隊三連勝之際得到周MVP，這個榮譽是屬於整個團隊的，教練團、本土、外援、後勤團隊，大家團結一心，一起把球隊狀況往上提升！相信接下來球隊會越來越好，繼續連勝！同時謝謝各位球迷的支持，特攻會繼續加油！」

