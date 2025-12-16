TPBL／攻城獅「風城男孩進化論」本周末登場 林安可擔任開球嘉賓

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅隊五位風格男神領銜主視覺，粉絲福利滿載「風城男孩選拔」開跑。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
TPBL新竹御嵿攻城獅隊本周主題日「風城男孩進化論」即將於20、21、24日三場主場賽事熱力登場，分別迎戰福爾摩沙夢想家、台北台新戰神與桃園台啤永豐雲豹隊；攻城獅本次主打「風城男孩」型男視覺，特別安排蕭順議、李啓瑋、蔡宸綱、德魯、梁瀚拍攝主視覺，希望能向獅紫軍呈現更多面向的球員形象。

另外，統一獅隊重砲林安可將在20日擔任開球嘉賓，為「風城男孩進化論」主題周揭開序幕。

為讓球迷更貼近球員，主場活動將推出「風城男孩選拔」，只要參與社群貼文留言即可抽該位男孩簽名球衣。本次主題日限量入場贈品為「風城男孩紀念小卡」，且完成西側迴廊闖關活動，就有機會拿到「球員休息室名牌磁鐵」限量小禮。西側迴廊還會設置球員個人介紹區，讓粉絲近距離感受風城男孩的進化魅力。

此外，慕獅女孩也會在本周帶來精彩演出，韓援鄭熙靜將於20日賽前在戶外小舞台進行簽名會，21日則是在心跳小舞台帶來在台灣首次的個人表演。官方商品部亦將推出全新「女孩抽卡機」，球迷有機會抽中限量隱藏版李藝彬、鄭熙靜初登板紀念實戰應援小卡。

攻城獅季前推出東西側場邊席浮動票價制後，引起球迷廣泛討論，近期吞下4連敗，東西側場邊席票價降至1000元，上半季座位已在14日正式銷售一空。攻城獅今宣布，自本周末主場賽事起，北側與至尊場邊席（客隊側）限量張數將採用浮動票價制。

北側場邊席原價4000元、至尊場邊席原價為5000元，本周末起將開放北側場邊席每場10張、至尊場邊席每場4張，每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽事皆列入計算，最低票價下限為500，歡迎獅紫軍們在賽事隔日鎖定攻城獅官方APP搶購場邊席門票。

籃球

