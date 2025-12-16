TPBL／和峮峮跨年！特攻「特有型」主題周推夢幻啦啦隊陣容

剛在新莊主場打下連勝的新北中信特攻隊，12月31日、明年1月3、4日將再於主場迎敵，球團宣布舉辦「DEA特有型」主題周，擁有高人氣的Passion Sisters指標女孩峮峮也將現身，預期可帶動票房。

特攻表示，「DEA特有型」主題周除了有眾多型男球員之外，啦啦隊Passion Sisters應援陣容也十分精彩，10位女孩將和球迷們一起度過2025年最後一天，其中好久不見的峮峮也再次來到特攻基地應援，帶動票房熱銷，歡迎球迷朋友踴躍購買預售票，鎖定好座位為中信特攻應援。

中信特攻剛結束的「台灣花店協會 X 心動密令」主題週，兩日進場人數破萬，球隊首度推出的啦啦隊Passion Sisters聖誕系列商品，新莊體育館兩天現場銷售額更上看300萬，創下特攻歷年最高商品銷售額，預期接下來的「DEA特有型」主題週也將繳出亮眼的票房成績。

特攻公布下個主場周的Passion Sisters應援陣容。圖／特攻提供