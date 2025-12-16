快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

TPBL／和峮峮跨年！特攻「特有型」主題周推夢幻啦啦隊陣容

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北中信特攻隊將於12月31日、明年1月3日和4日舉辦「DEA特有型」主場周。圖／特攻隊提供
新北中信特攻隊將於12月31日、明年1月3日和4日舉辦「DEA特有型」主場周。圖／特攻隊提供

剛在新莊主場打下連勝的新北中信特攻隊，12月31日、明年1月3、4日將再於主場迎敵，球團宣布舉辦「DEA特有型」主題周，擁有高人氣的Passion Sisters指標女孩峮峮也將現身，預期可帶動票房。

特攻表示，「DEA特有型」主題周除了有眾多型男球員之外，啦啦隊Passion Sisters應援陣容也十分精彩，10位女孩將和球迷們一起度過2025年最後一天，其中好久不見的峮峮也再次來到特攻基地應援，帶動票房熱銷，歡迎球迷朋友踴躍購買預售票，鎖定好座位為中信特攻應援。

中信特攻剛結束的「台灣花店協會 X 心動密令」主題週，兩日進場人數破萬，球隊首度推出的啦啦隊Passion Sisters聖誕系列商品，新莊體育館兩天現場銷售額更上看300萬，創下特攻歷年最高商品銷售額，預期接下來的「DEA特有型」主題週也將繳出亮眼的票房成績。

特攻公布下個主場周的Passion Sisters應援陣容。圖／特攻提供
特攻公布下個主場周的Passion Sisters應援陣容。圖／特攻提供

籃球

延伸閱讀

TPBL／確定了！跟峮峮一起迎跨年 特攻年終場啦啦隊超強名單公布

台南跨年演唱會第2波卡司強 韓團STAYC首來台跨年

啦啦隊女神金佳垠直播爆「粉絲送拆封餅乾」 網友痛批：噁心

TPBL／特攻洋將馬可差點雙20 率隊逆轉國王收3連勝

相關新聞

TPBL／戰神簽下T1前得分王 史東和老隊友再聚首

台新育樂今宣布中鋒史東（Diamond Stone）加盟台北台新戰神隊，身高208公分的史東曾短暫登上NBA舞台，累積7...

TPBL／和峮峮跨年！特攻「特有型」主題周推夢幻啦啦隊陣容

剛在新莊主場打下連勝的新北中信特攻隊，12月31日、明年1月3、4日將再於主場迎敵，球團宣布舉辦「DEA特有型」主題周，...

TPBL／辣個男人回來了！布依德第三度回鍋夢想家

福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，曾於2021–22和2023–24賽季效力球隊的洋將布依德（Julian Boyd）再度披...

TPBL／確定了！跟峮峮一起迎跨年 特攻年終場啦啦隊超強名單公布

台灣職籃TPBL特別於今年12月31日安排「年終大戰」，晚間7時在新莊體育館進行「雙北對決」，由新北特攻擔任主場迎戰新北國王，這個特別的日子，新北特攻今晚宣布參與啦啦隊名單，推出超強陣容，令人眼睛為之

PLG／Fubon Angels主題周來了！明年這3天「來趣野餐」

台北富邦勇士新年第一個主題周就推出眾所期待的Fubon Angels主題周，2026年1月3日、1月4日、1月6日的「來...

籃球／U19籃球聯盟 Snipers全場13助攻展現好默契 陳皇志「助」人為樂

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟14日在和平國小暖身球場進行U12組第一組賽事，俱樂部球隊Snipers今天進攻火力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。