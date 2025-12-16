快訊

TPBL／辣個男人回來了！布依德第三度回鍋夢想家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布依德回歸夢想家隊。圖／夢想家隊提供
布依德回歸夢想家隊。圖／夢想家隊提供

福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，曾於2021–22和2023–24賽季效力球隊的洋將布依德（Julian Boyd）再度披上夢想家戰袍，這也是他第三度回歸夢想家，重返熟悉的舞台，為團隊在攻防兩端注入即戰力。

現年35歲的布依德，2021-22賽季首次加盟夢想家時繳出場均19.1分、11.2籃板的「雙10」表現；2023-24年效力夢想家期間，貢獻出場均17.6分、10.6籃板、1.9助攻與1.6阻攻的全能成績，展現強大破壞力與進攻效率。

隔年轉戰PLG聯盟的布依德仍維持高檔演出，場均17.1分、10.3籃板、1.9助攻，並以全能的攻防表現拿下PLG單月MVP，並在桃園璞園領航猿奪冠過程中扮演關鍵角色。

夢想家總經理韓駿鎧表示，布依德是一名非常成熟且值得信賴的球員，「他不僅熟悉我們的體系，也能立即提升球隊的攻守穩定性。過去兩度合作，他展現了高度職業態度與團隊價值。今年再次回到夢想家，我們相信他的冠軍經驗能帶給球隊更多能量。」

布依德分享再次回歸心情提到，能回到在台灣最一開始的地方，感到非常開心，「這些年我在不同地方打球，但最後總是回到夢想家。一直以來，這裡對我而言就像在台灣的家，能再次回到這裡，這喜悅是無法用言語形容的。」

布依德也提到，賽季將以自身的能量與努力幫助球隊前進，「我期待用自己的拚勁與態度為球隊做出貢獻，當年一起並肩作戰的夥伴，現在仍有不少留在隊中，我非常期待再次與這些熟悉的隊友重聚，一起回到球場，為夢想家而戰。」

