TPBL／確定了！跟峮峮一起迎跨年 特攻年終場啦啦隊超強名單公布

台灣職籃TPBL特別於今年12月31日安排「年終大戰」，晚間7時在新莊體育館進行「雙北對決」，由新北特攻擔任主場迎戰新北國王，這個特別的日子，新北特攻今晚宣布參與啦啦隊名單，推出超強陣容，令人眼睛為之一亮，「10位女孩將與你們一起度過2025的最後一天並迎接2026的開始，也太幸福了吧！同時也要歡迎好久不見的峮峮，再次來到特攻基地應援。」

此一消息公布，引起不少球迷關注，紛紛留下愛心符號，並說，「峮峮，好難得。」

這次TPBL特別安排在12月31日周三安排晚間7點賽事，由於各地都有跨年活動，各界都對這場賽事票房質疑，但中信特攻推出超強的啦啦隊陣容，跟著全場觀眾一起迎接跨年，除了峮峮外，還有韓籍金渡娥、JJUBI還有衣宸、林可等本土啦啦隊，要跟球迷一起嗨翻2025年最後一場賽事。