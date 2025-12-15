快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／確定了！跟峮峮一起迎跨年 特攻年終場啦啦隊超強名單公布

聯合新聞網／ 綜合報導
中信特攻年終場啦啦隊名單公布，由峮峮領銜10年名女孩一起出席。中信特攻IG
中信特攻年終場啦啦隊名單公布，由峮峮領銜10年名女孩一起出席。中信特攻IG

台灣職籃TPBL特別於今年12月31日安排「年終大戰」，晚間7時在新莊體育館進行「雙北對決」，由新北特攻擔任主場迎戰新北國王，這個特別的日子，新北特攻今晚宣布參與啦啦隊名單，推出超強陣容，令人眼睛為之一亮，「10位女孩將與你們一起度過2025的最後一天並迎接2026的開始，也太幸福了吧！同時也要歡迎好久不見的峮峮，再次來到特攻基地應援。」

此一消息公布，引起不少球迷關注，紛紛留下愛心符號，並說，「峮峮，好難得。」

這次TPBL特別安排在12月31日周三安排晚間7點賽事，由於各地都有跨年活動，各界都對這場賽事票房質疑，但中信特攻推出超強的啦啦隊陣容，跟著全場觀眾一起迎接跨年，除了峮峮外，還有韓籍金渡娥、JJUBI還有衣宸、林可等本土啦啦隊，要跟球迷一起嗨翻2025年最後一場賽事。

在 Instagram 查看這則貼文

新北中信特攻籃球隊 New Taipei CTBC DEA（@newtaipei_ctbc_dea）分享的貼文

籃球

相關新聞

TPBL／確定了！跟峮峮一起迎跨年 特攻年終場啦啦隊超強名單公布

台灣職籃TPBL特別於今年12月31日安排「年終大戰」，晚間7時在新莊體育館進行「雙北對決」，由新北特攻擔任主場迎戰新北國王，這個特別的日子，新北特攻今晚宣布參與啦啦隊名單，推出超強陣容，令人眼睛為之

PLG／Fubon Angels主題周來了！明年這3天「來趣野餐」

台北富邦勇士新年第一個主題周就推出眾所期待的Fubon Angels主題周，2026年1月3日、1月4日、1月6日的「來...

籃球／U19籃球聯盟 Snipers全場13助攻展現好默契 陳皇志「助」人為樂

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟14日在和平國小暖身球場進行U12組第一組賽事，俱樂部球隊Snipers今天進攻火力...

UBA／邱群琋飆分秀後稍冷靜 中信狂勝輔大60分

前一場才狂飆72分的UBA大專籃球聯賽女子組中信學院邱群琋，今天對上輔仁大學，雖然僅上場20分鐘，仍攻下全隊最高23分，...

TPBL／特攻洋將馬可差點雙20 率隊逆轉國王收3連勝

共用主場的TPBL新北中信特攻今天在新莊體育館迎戰新北國王，特攻靠著洋將馬可攻下34分、17籃板，順利在下半場逆轉，最終...

TPBL／邊荷律、峮峮助攻 特攻聖誕系列商品賣破紀錄

中信特攻今天克服最多17分落後，以114：111逆轉新北國王，除打下「背靠背」主場連勝，球隊首度推出的啦啦隊Passio...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。