聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／確定了！跟峮峮一起迎跨年 特攻年終場啦啦隊超強名單公布
台灣職籃TPBL特別於今年12月31日安排「年終大戰」，晚間7時在新莊體育館進行「雙北對決」，由新北特攻擔任主場迎戰新北國王，這個特別的日子，新北特攻今晚宣布參與啦啦隊名單，推出超強陣容，令人眼睛為之一亮，「10位女孩將與你們一起度過2025的最後一天並迎接2026的開始，也太幸福了吧！同時也要歡迎好久不見的峮峮，再次來到特攻基地應援。」
此一消息公布，引起不少球迷關注，紛紛留下愛心符號，並說，「峮峮，好難得。」
這次TPBL特別安排在12月31日周三安排晚間7點賽事，由於各地都有跨年活動，各界都對這場賽事票房質疑，但中信特攻推出超強的啦啦隊陣容，跟著全場觀眾一起迎接跨年，除了峮峮外，還有韓籍金渡娥、JJUBI還有衣宸、林可等本土啦啦隊，要跟球迷一起嗨翻2025年最後一場賽事。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言