PLG／Fubon Angels主題周來了！明年這3天「來趣野餐」

台北富邦勇士新年第一個主題周就推出眾所期待的Fubon Angels主題周，2026年1月3日、1月4日、1月6日的「來趣野餐」主題周，邀請大家帶著輕鬆愉快的心情，與Angels一同享受浪漫可愛的野餐氛圍；每年開賣即秒殺的Angels包廂同樂會，也將在1月3日、1月4日同步回歸，每日限量50名，門票將在12月17日限量開賣。

來趣野餐主題日，三場賽事均提供Angels X 啾啾氣泡水與應援手舉牌作為入場禮，1月3日再加碼贈送Angels野餐氣球吊飾、阿華田減糖營養巧克力麥芽飲品，1月4日進場可獲得Angels制服影像小卡、立頓絕品醇英式皇家奶茶隨手包，1月6日進場則提供Angels野餐貼紙包、可樂果Mini原味或卡迪那小德薯濃厚茄汁口味，球迷可於三天活動中收集不同限定贈品。

一連三天超香的女孩主題周，主場將於三場賽前推出「神預測抽獎」，1月3日、1月4日賽前規劃Angels拍照會及簽名會，1月6日則舉辦Angels立牌拍賣會；球迷完成賽前「勇士出任務」並集滿印章者，即可獲得野餐限定好禮。為強化主題氛圍，勇士主場引進限定「野餐拍貼機」及「野餐語錄相片機」，季票球迷於進場時可免費獲得「野餐拍貼機兌換卡」體驗一張，非季票球迷者則可於現場以50元參與。

廣受球迷期待的Angels包廂同樂會於1月3日、1月4日舉辦，兩日共推出「甜美天使組」、「魅力天使組」、「迷人天使組」、「俏皮天使組」四大主題包廂，每日限量50名。2025-26 FA動次席季票球迷可於12月17日中午12點優先購買，每位可享優惠價5500元；12月18日中午12點全面開放購票，一般票價為6000元，購票可至台北富邦勇士售票網、富邦勇士售票APP購買。

凡購買Angels包廂同樂會者，除享有專屬精緻餐點外，還可獲得多項Angels限定周邊商品，包括Angels親手串珠手鍊、野餐影像拍立得、野餐畫布簽名板、主視覺野餐掛布、野餐趣飲料提架等。參加者亦享有優先進場及專屬活動，如1月3日Angels球場外拍、1月4日Angels球場趣味競賽，讓球迷能近距離感受Angels的魅力。「來趣野餐」主題週，由充滿活力與甜美氛圍的Fubon Angels陪伴球迷迎接嶄新一年的到來，邀請所有球迷來到和平籃球館，共同度過浪漫可愛氛圍，且熱血又精彩的主場賽事。

Fubon Angels「來趣野餐」主題週同步推出限定周邊，讓粉絲把暖心的野餐氛圍帶回家！本次商品包含趣味造型充氣吊飾、簽名小籃球，以及 12月16日 才開放預購的「女孩野餐風三件組」，內含鋼化膜滑鼠墊、女孩抱枕與專屬托特包，實用又可愛，滿滿野餐感一次帶走。