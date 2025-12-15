快訊

無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

籃球／U19籃球聯盟 Snipers全場13助攻展現好默契 陳皇志「助」人為樂

聯合報／ 即時報導
Snipers均來自美國學校，同齡的他們默契不錯。圖／U19籃球聯盟提供
Snipers均來自美國學校，同齡的他們默契不錯。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟14日在和平國小暖身球場進行U12組第一組賽事，俱樂部球隊Snipers今天進攻火力凶猛，第三節15：2攻勢將比數拉開，終場39：25力克新北市安坑國小，球員不貪功的風格大獲好評。

Snipers球員大多來自上季的Falcons，今年同為美國學校的同學們獨立組隊，果真默契十足，全隊助攻多達13次，代表超過66%的得分是來自隊友的傳球，連前SBL球員、安坑教練康昭翔都稱讚「基本功扎實，態度積極」。

其實雙方上半場僅差1分，易籃再戰後Snipers開始掌握空檔機會，中距離頻頻得手，且堅守籃下，讓安坑第三節僅得2分，奠定勝基。

Snipers教練李智翔稱讚今天大家展現練習成果，「我們很重視閱讀防守、臨時反應，這場都有做到，其他就讓球員自由發揮，這方面我們花滿多時間的，因為基本功就是籃球的基礎。」

Snipers陳皇志今天助人為樂，不斷替隊友製造機會，雖然全場只得3分，但有4籃板、5助攻，他笑說：「助攻比較開心，能跟隊友一起揮汗練習、比賽、贏球很高興。」

球隊一周三練，不過熱愛籃球的陳皇志每天都離不開球，「沒事就會練習運球、投籃，有時候找教練幫忙，有時候自己練，大概花1、2個小時加強基本功，才知道過人後要做什麼。」

全場得分最高是Snipers朱宥丞，得到13分、9籃板、4抄截，也有2次助攻，一旁的隊友還笑說「差點雙十」，個性害羞的他謙虛表示自己今天表現還好，靠全隊努力贏得比賽。

全隊都是10歲，在U12層級挑戰各路學長，朱宥丞認為大家不會懼怕，「在這邊主要是學習跟隊友的默契，增進彼此的化學效應，並且把教練要求的防守做好。」

擊敗安坑後，Snipers在U12第一組戰績4勝4敗，站上分組第3，領先者是5勝1敗的Rangers與5勝3敗的Heat，俱樂部球隊表現搶眼。

朱宥丞（中）在包夾下尋找攻框機會。圖／U19籃球聯盟提供
朱宥丞（中）在包夾下尋找攻框機會。圖／U19籃球聯盟提供
陳皇志（中）在三夾下妙傳隊友，最後完成助攻。圖／U19籃球聯盟提供
陳皇志（中）在三夾下妙傳隊友，最後完成助攻。圖／U19籃球聯盟提供

籃球

延伸閱讀

UBA／邱群琋飆分秀後稍冷靜 中信狂勝輔大60分

婁峻碩親揭焦凡凡肚裡寶寶性別！嗨喊「我想好要做那些事了」

NBA／告別快艇後未遠離籃球 保羅現身觀看雷霆馬刺之戰引關注

東超／UA宣布成聯賽官方長期合作夥伴 攜手培育次世代球星

相關新聞

TPBL／邊荷律、峮峮助攻 特攻聖誕系列商品賣破紀錄

中信特攻今天克服最多17分落後，以114：111逆轉新北國王，除打下「背靠背」主場連勝，球隊首度推出的啦啦隊Passio...

籃球／U19籃球聯盟 Snipers全場13助攻展現好默契 陳皇志「助」人為樂

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟14日在和平國小暖身球場進行U12組第一組賽事，俱樂部球隊Snipers今天進攻火力...

TPBL／特攻洋將馬可差點雙20 率隊逆轉國王收3連勝

共用主場的TPBL新北中信特攻今天在新莊體育館迎戰新北國王，特攻靠著洋將馬可攻下34分、17籃板，順利在下半場逆轉，最終...

東超籃賽／26分驚天逆轉！領航猿瘋狂下半場擊退澳門黑熊

上季打進東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰的桃園璞園領航猿，今年再度代表台灣參賽，今天主場迎戰澳門黑熊上演驚奇逆轉，團隊克服...

TPBL／夢想家擺脫開季掙扎期 張宗憲坦言體能還沒到位

因腳踝傷勢超過一個月沒出賽，福爾摩沙夢想家隊後衛張宗憲今天回歸，替補出賽20分鐘貢獻7分，助隊以99：73大勝高雄全家海...

TPBL／膝傷回歸首戰 唐維傑不急著秀秘密武器

季前訓練莫名其妙右膝受傷，高雄全家海神隊前鋒唐維傑今天終於盼到本季首戰，不過苦練多時的外線沒有機會出手，球隊最終以73：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。