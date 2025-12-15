UBA／邱群琋飆分秀後稍冷靜 中信狂勝輔大60分

前一場才狂飆72分的UBA大專籃球聯賽女子組中信學院邱群琋，今天對上輔仁大學，雖然僅上場20分鐘，仍攻下全隊最高23分，最終中信以96比36痛宰輔大，笑納6勝。

昨天中信學院對上台北大學的比賽，邱群琋出賽34分鐘，拿下UBA公開一級女子組單場最高紀錄的72分，還外帶18籃板、6抄截。

邱群琋今天在教練團保護下，稍微減少上場時間，但仍很有效率地拿下23分；邱群琋開季7戰場均33.4分，遙遙領先，有很大的機會拿下本季得分后。

中信教練何正峰說：「邱群琋現已進入自己的zone（境界），無須再多說些什麼了。」執行教練吳雅晴提到，今天大家輪流上場，邱群琋打20分鐘維持一下手感還OK。

中信學院今天全場嚴密包夾防守，共送出35次抄截，讓輔大第3節僅得4分、第4節僅得9分。

女子組預賽本階段結束後，文化大學7勝0敗居榜首，中信學院6勝1敗排第2。