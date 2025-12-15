UBA／邱群琋飆分秀後稍冷靜 中信狂勝輔大60分

中央社／ 台北14日電

前一場才狂飆72分的UBA大專籃球聯賽女子組中信學院邱群琋，今天對上輔仁大學，雖然僅上場20分鐘，仍攻下全隊最高23分，最終中信以96比36痛宰輔大，笑納6勝。

昨天中信學院對上台北大學的比賽，邱群琋出賽34分鐘，拿下UBA公開一級女子組單場最高紀錄的72分，還外帶18籃板、6抄截。

邱群琋今天在教練團保護下，稍微減少上場時間，但仍很有效率地拿下23分；邱群琋開季7戰場均33.4分，遙遙領先，有很大的機會拿下本季得分后。

中信教練何正峰說：「邱群琋現已進入自己的zone（境界），無須再多說些什麼了。」執行教練吳雅晴提到，今天大家輪流上場，邱群琋打20分鐘維持一下手感還OK。

中信學院今天全場嚴密包夾防守，共送出35次抄截，讓輔大第3節僅得4分、第4節僅得9分。

女子組預賽本階段結束後，文化大學7勝0敗居榜首，中信學院6勝1敗排第2。

籃球

延伸閱讀

TPBL／邊荷律、峮峮助攻 特攻聖誕系列商品賣破紀錄

UBA／4小時就搶回得分紀錄 中信學院邱群琋出手52次狂飆72分

UBA／李恩芯三分球31投11中飆56分 邱群琋55分一天就被破

UBA／中信學院邱群琋單場轟55分 改寫與SBL切割後新紀錄

相關新聞

TPBL／邊荷律、峮峮助攻 特攻聖誕系列商品賣破紀錄

中信特攻今天克服最多17分落後，以114：111逆轉新北國王，除打下「背靠背」主場連勝，球隊首度推出的啦啦隊Passio...

TPBL／特攻洋將馬可差點雙20 率隊逆轉國王收3連勝

共用主場的TPBL新北中信特攻今天在新莊體育館迎戰新北國王，特攻靠著洋將馬可攻下34分、17籃板，順利在下半場逆轉，最終...

東超籃賽／26分驚天逆轉！領航猿瘋狂下半場擊退澳門黑熊

上季打進東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰的桃園璞園領航猿，今年再度代表台灣參賽，今天主場迎戰澳門黑熊上演驚奇逆轉，團隊克服...

TPBL／夢想家擺脫開季掙扎期 張宗憲坦言體能還沒到位

因腳踝傷勢超過一個月沒出賽，福爾摩沙夢想家隊後衛張宗憲今天回歸，替補出賽20分鐘貢獻7分，助隊以99：73大勝高雄全家海...

TPBL／膝傷回歸首戰 唐維傑不急著秀秘密武器

季前訓練莫名其妙右膝受傷，高雄全家海神隊前鋒唐維傑今天終於盼到本季首戰，不過苦練多時的外線沒有機會出手，球隊最終以73：...

TPBL／高柏鎧主宰禁區 夢想家客場退海神

福爾摩沙夢想家隊今天兩位主將林俊吉、馬建豪都免戰，但在「新台灣人」高柏鎧主宰禁區發揮下，以99：73大勝高雄全家海神隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。