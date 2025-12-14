TPBL／邊荷律、峮峮助攻 特攻聖誕系列商品賣破紀錄

中信特攻今天克服最多17分落後，以114：111逆轉新北國王，除打下「背靠背」主場連勝，球隊首度推出的啦啦隊Passion Sisters聖誕系列商品，新莊體育館兩天現場銷售額更上看300萬，創下特攻歷年最高商品銷售額。

國王「飆風玫瑰」李愷諺今天熱身後腳部不適，最終選擇不上陣，不過第二節在洋將杰倫單節17分領軍下打出單節39：22猛攻，半場以67：51領先特攻。

特攻下半場反撲，第三節馬可和飛克合力轟下21分，第四節有魏嘉豪兩記三分彈助陣，打出後兩節63：44的逆轉攻勢，最終以3分差守護主場勝利，也打下近期3連勝。

特攻今天6人得分兩位數，馬可今天轟下全場最高34分外帶17籃板，飛克也有16分、10籃板，謝亞軒三分球7投3中攻下17分，阿巴西16分；國王以杰倫31分最高，沃許本21分。

打下主場連勝的特攻，場外Passion Sisters聖誕系列商品銷售也開出亮眼成績，球團也宣布此次PS聖誕系列商品也將於中信特攻網路商城開放預購，到12月19日前皆可預購，詳細資訊可見中信特攻官方社群。