東超籃賽／26分驚天逆轉！領航猿瘋狂下半場擊退澳門黑熊

上季打進東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰的桃園璞園領航猿，今年再度代表台灣參賽，今天主場迎戰澳門黑熊上演驚奇逆轉，團隊克服最多26分落後，下半場打出59：21的瘋狂攻勢，在桃園主場寫下104：86的戲劇性勝利。

作客的澳門黑熊今天打出幾乎完美的第一節，開賽先打出16：6的開節攻勢，加上李翔飆進壓哨三分彈，首節就拉開領先到40：17。

領航猿第一節三分球9投僅1中，澳門黑熊外線是誇張的10投9中。

第二節黑熊外線手感修正，單節25分不如領航猿的28分，但仍帶著65：45的絕對領先進入下半場。

下半場風向丕變，領航猿第三節先打出11：2的開節猛攻，丁恩迪連兩波抓下進攻籃板補進再站上罰球線助隊縮小分差到個位數，三節打完更追到74：75；第四節領航猿當家球星盧峻翔率先進球，更讓領航猿嚐到首度領先滋味。

第三節僅拿10分的澳門黑熊，第四節仍找不到準星，單節被領航猿打出30：11的海嘯攻勢，最終領航猿就以104：86完成逆轉，奪下本季東超第3勝。

盧峻翔和伯朗各為領航猿貢獻26分和27分，外籍生丁恩迪繳出13分、14籃板「雙10」數據，其中包括10個進攻籃板，成領航猿逆轉勝關鍵之一。澳門黑熊以崇貴25分最高，劉晉邦17分。