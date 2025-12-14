TPBL／夢想家擺脫開季掙扎期 張宗憲坦言體能還沒到位

因腳踝傷勢超過一個月沒出賽，福爾摩沙夢想家隊後衛張宗憲今天回歸，替補出賽20分鐘貢獻7分，助隊以99：73大勝高雄全家海神隊，他認為球隊已經擺脫開季的掙扎，但個人還在尋找打球節奏，體力也還需要時間恢復。

夢想家今天作客高雄踢館成功，第6勝到手後戰績回到5成。本季接下總教練兵符的簡浩提到，儘管林俊吉、馬建豪和陳振傑都是傷兵，不過板凳區仍有人手，有提醒球員「一定要有人跳出來」，今天也有打出球隊想要的團隊籃球，全場傳出19次助攻，加上海神是主場連續出賽，讓夢想家順利帶走勝利。

張宗憲上度出賽已是上月7日，他坦言回歸第一場還找不太到節奏，「太久沒打球，體力也還沒恢復，希望能繼續調整。」今天11投僅3中的他表示，回歸第一場較注重在防守，「搶下籃板、跑快攻，全隊打起來都滿順。」

夢想家開季5戰吞下4敗，不過後續7戰拿下5勝，勝率回到5成，張宗憲認為球季仍長，還有很多工作要做，尤其團隊磨合，不過整體已經往好的方向走，擺脫開季的掙扎狀況。

上季打進總冠軍賽的海神，今天輸球後4勝9敗戰績居聯盟「爐主」，教練費雪坦言今天球隊表現不佳，失誤18次比團隊助攻15次還多，命中率僅3成6也不到水準，戰術直接也不夠到位。

海神第二節和第三節都只拿16恩，全場最多陷入28分落後，費雪第四節也頻頻走馬換將，包括新秀廖偉皓、「二年級生」魏莨哲都上場，唐維傑也迎來本季處女秀。

費雪強調，每場比賽都是球員展現自己的機會，要讓教練團知道能否在實戰中打出有強度的內容，「每一戰都是給球員的測試，讓他們有機會展現給教練團『我那麼好，不讓我上場就太蠢了』。」