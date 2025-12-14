TPBL／膝傷回歸首戰 唐維傑不急著秀秘密武器

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
海神隊唐維傑（藍衣）籃下出手造成夢想家中鋒高柏鎧犯規。圖／海神隊提供
季前訓練莫名其妙右膝受傷，高雄全家海神隊前鋒唐維傑今天終於盼到本季首戰，不過苦練多時的外線沒有機會出手，球隊最終以73：99敗給福爾摩沙夢想家隊，4勝戰績持續在聯盟敬陪末座。

旅美回台的唐維傑是2023年選秀會被海神挑中，膝蓋曾兩度遭遇十字韌帶斷裂傷勢的他雖出現「投籃失憶症」，外線奇特的出手姿勢影片還曾紅到海外，但積極尋找解方，季外他積極訓練用左手投三分球，看球隊開訓後他沒有特別碰撞就傷了右膝，一休就到年底才重新回歸。

今天替補出賽9分鐘，2投1中拿下2分、2助攻的唐維傑提到，這是自己三個月來的第一場比賽，剛上場還在找比賽的感覺，給自己的目標是先穩定處理球，用拚勁帶給球隊能量，「不想一上場就馬上投很快的球，還在找比賽感覺，爭取自己的上場時間。」

苦練多時的左手投籃今天還沒展現，唐維傑笑說，確實有些機會，但有一球打算出手卻滑掉，「有空檔還是會投，現在三分是用左手，其他就照常。」

歸隊訓練才第二周，唐維傑表示身體感覺「滿健康」，不過球感仍在尋找中，「像罰球，也不想做不擅長的事。」

唐維傑第四節有機會的「3分打」失手，第三節的壓哨球也涮框而出，「背靠背」出賽的海神今天只拿73分更寫下賽季新低，唐維傑坦言當然希望球隊能快點累積勝場，「現在處於低潮，希望贏球，贏球能解決很多事。我們要再團結一點，持續練球、持續進步。」

籃球

