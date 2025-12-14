TPBL／高柏鎧主宰禁區 夢想家客場退海神

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
夢想家隊高柏鎧吶喊慶祝。圖／TPBL提供
夢想家隊高柏鎧吶喊慶祝。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家隊今天兩位主將林俊吉、馬建豪都免戰，但在「新台灣人」高柏鎧主宰禁區發揮下，以99：73大勝高雄全家海神隊，作客高雄帶走勝場。

上季海神季後賽淘汰夢想家，不過夢想家今天打出7：2的開局攻勢，海神靠蘇文儒和胡瓏貿接連飆進三分彈超前，剛加入的吳彥侖也投進外線，但夢想家有高柏鎧連續籃下打進，首節取得24：22領先。

海神第二節前3分半只有克力斯2分進帳，讓夢想家逐步拉開差距，蔣淯安完成「3分打」後夢想家領先更達50：35，海神靠吳彥侖4罰3中縮小差距，但吳彥侖籃下壓哨出手「放槍」，讓夢想家帶著52：38領先進入下半場。

夢想家第三節打出8：0的開節攻勢，領先達到20分，霍爾曼飆進外線更讓夢想家領先達到67：42；海神雖靠蘇文儒和陳懷安接連逼進外線追分，但夢想家也有忻沃克回敬三分彈、切入得手，在他單節獨得10分發揮下，夢想家帶著81：54領先進入決勝節。

分數被拉開的海神第四節頻頻走馬換將，7分29秒本季首度出賽的唐維傑籃下打進本季第一球，但「3分打」失手，最終夢想家就以99：73帶走勝利。

高柏鎧今天攻下全場最高20分外帶11籃板，湯普金斯17分、11籃板，海神以替補洋將歐提斯14分最高，蘇文儒13分已是海神次高。

