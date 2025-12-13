TPBL／謝亞軒連4場得分上雙 特攻終止對戰雲豹3連敗

本賽季前3度與桃園台啤永豐雲豹交手都以大比分差落敗的新北中信特攻，今天在主場再戰雲豹，不僅洋將馬可攻下26分外帶17籃板，射手謝亞軒也投進4記三分球拿下16分，個人連續4場比賽得分上雙，最終特攻也以85：75終止對戰連敗紀錄，也賞給雲豹賽季第二敗。

特攻今年開季在被外界看好有機會重返冠軍榮耀的情況下，開季前段表現卻是跌跌撞撞，不過隨著球隊狀態持續回溫，本土球星謝亞軒也慢慢找回射手本色，他今天在上半場就投進兩記三分球，但雲豹高錦瑋、克羅馬上半場同樣手感火燙，攜手攻下26分，幫助雲豹取得1分領先。

易籃後雙方持續拉鋸，不過第四節雲豹卻突然出現進攻斷電的狀況，單節僅拿下13分，反觀特攻在馬可單節進帳9分下，逐漸將差距拉開，最終特攻就以10分差距終止對戰雲豹的3連敗，戰績也爬升到第2名。

特攻今天以馬可攻下26分最佳，阿巴西也有17分進帳，至於謝亞軒則是投進4記三分球拿下16分，個人近4場比賽平均18.75分，談到近期狀況回溫，謝亞軒說：「剛開季的時候自己起伏比較大，我很感謝隊友和教練團持續給我很多空間。大家都知道我們對雲豹對戰三連敗，整個禮拜都在做對雲豹戰術準備，整場球賽我們都有執行到教練賽前設定的方針，很高興最後結果是我們想要的。」