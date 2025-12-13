快訊

2度中斷！羅志祥小巨蛋開唱爆「嚴重失誤」 他當場喊卡：先回家！

中研院評議會速戰速決 院長候選人陳建仁獲「高度共識」

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

TPBL／謝亞軒連4場得分上雙 特攻終止對戰雲豹3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝亞軒（右）連續4場得分上雙。圖／TPBL提供
謝亞軒（右）連續4場得分上雙。圖／TPBL提供

本賽季前3度與桃園台啤永豐雲豹交手都以大比分差落敗的新北中信特攻，今天在主場再戰雲豹，不僅洋將馬可攻下26分外帶17籃板，射手謝亞軒也投進4記三分球拿下16分，個人連續4場比賽得分上雙，最終特攻也以85：75終止對戰連敗紀錄，也賞給雲豹賽季第二敗。

特攻今年開季在被外界看好有機會重返冠軍榮耀的情況下，開季前段表現卻是跌跌撞撞，不過隨著球隊狀態持續回溫，本土球星謝亞軒也慢慢找回射手本色，他今天在上半場就投進兩記三分球，但雲豹高錦瑋、克羅馬上半場同樣手感火燙，攜手攻下26分，幫助雲豹取得1分領先。

易籃後雙方持續拉鋸，不過第四節雲豹卻突然出現進攻斷電的狀況，單節僅拿下13分，反觀特攻在馬可單節進帳9分下，逐漸將差距拉開，最終特攻就以10分差距終止對戰雲豹的3連敗，戰績也爬升到第2名。

特攻今天以馬可攻下26分最佳，阿巴西也有17分進帳，至於謝亞軒則是投進4記三分球拿下16分，個人近4場比賽平均18.75分，談到近期狀況回溫，謝亞軒說：「剛開季的時候自己起伏比較大，我很感謝隊友和教練團持續給我很多空間。大家都知道我們對雲豹對戰三連敗，整個禮拜都在做對雲豹戰術準備，整場球賽我們都有執行到教練賽前設定的方針，很高興最後結果是我們想要的。」

籃球 雲豹 台啤 謝亞軒

延伸閱讀

TPBL／雲豹退夢想家最速10勝 高錦瑋曝暖心小故事

TPBL／戰神反撲功虧一簣 特攻3人得分破20分終止4連敗

TPBL／莊博元再扮致勝奇兵 雲豹險勝攻城獅開季10戰9勝

世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

相關新聞

PLG／辛特力開心「回家」 談林志傑季後退休：有點感傷 

曾為台北富邦勇士隊建立PLG三連霸王朝的關鍵功臣辛特力，正式宣告「回家」，這位兩度獲選PLG總冠軍賽MVP的戰將，今天受...

UBA／4小時就搶回得分紀錄 中信學院邱群琋出手52次狂飆72分

中信學院邱群琋、文化大學李恩芯的UBA公開一級單場得分后之爭愈演愈烈，短短2天內就3度易主，在今天中午李恩芯以單場56分...

TPBL／謝亞軒連4場得分上雙 特攻終止對戰雲豹3連敗

本賽季前3度與桃園台啤永豐雲豹交手都以大比分差落敗的新北中信特攻，今天在主場再戰雲豹，不僅洋將馬可攻下26分外帶17籃板...

東超／莫巴耶加雙洋將猛轟74分 勇士退東方收開季2連勝

台北富邦勇士今天在主場和平籃球館進行東超賽事，迎戰來訪的香港東方，在雙洋將哥倫特、古德溫以及莫巴耶攜手攻下74分下，最終...

TPBL／蘇文儒飆5記三分彈 海神逆轉攻城獅奪第四勝

近期在洋將戰力上出現震盪導致戰績墊底的高雄全家海神隊，今天回到主場出戰新竹御嵿攻城獅隊，在第三節一度落後到12分的情況下...

UBA／李恩芯三分球31投11中飆56分 邱群琋55分一天就被破

UBA公開一級單場得分紀錄，在昨天由中信學院邱群琋以單場55分改寫紀錄後，卻保持不到一天就被文化大學李恩芯在今天與輔大之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。