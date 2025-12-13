東超／莫巴耶加雙洋將猛轟74分 勇士退東方收開季2連勝

台北富邦勇士今天在主場和平籃球館進行東超賽事，迎戰來訪的香港東方，在雙洋將哥倫特、古德溫以及莫巴耶攜手攻下74分下，最終勇士就以95：81擊敗香港東方，收下開季2連勝。

富邦勇士在東超開幕戰於主場險勝B聯盟宇都宮皇者後，今天才又在東超賽事中登場，並再度於主場迎戰勝場尚未開胡的香港東方，首節香港東方來勢洶洶，尤其是雙洋將曾效力過鋼鐵人的卡麥龍（Cameron Clark）以及基拔（Dominic Gilbert）火力全開，兩人在首節就猛轟23分，幫助東方以4分差距領先勇士。

不過勇士第二節開始在防守端持續加壓，讓東方在第二節僅有18分進帳，反觀勇士哥倫特、莫巴耶在進攻端領軍展開反撲，兩人在第二節就合力攻下19分，上半場打完勇士反倒取得1分領先。

易籃後，勇士古德溫加入搶分行列，他不斷撕裂東方禁區造成犯規並站上罰球線，加上勇士本土球員陳又瑋也慢慢找到外線手感，下半場個人投進2顆三分球，成為勇士本場比賽第4個得分點，也幫助勇士將領先優勢擴大到雙位數，最終就以14分差距收下開季2連勝。

勇士今天哥倫特攻下25分、古德溫26分、莫巴耶23分，三人合計拿下74分，僅比東方團隊得分少了7分，陳又瑋則有8分進帳，東方則以基拔23分最佳，卡麥龍22分。