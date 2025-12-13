TPBL／蘇文儒飆5記三分彈 海神逆轉攻城獅奪第四勝

近期在洋將戰力上出現震盪導致戰績墊底的高雄全家海神隊，今天回到主場出戰新竹御嵿攻城獅隊，在第三節一度落後到12分的情況下，海神靠著蘇文儒、布里茲克與克力斯攜手逆轉戰局，最終以99：89逆轉勝出。

海神在今年開季表現不如預期的情況下，上月也進入洋將的戰力調整，包括補進布里茲克與前中信特攻隊洋將克力斯兩名團隊型洋將，並且與本土陣容產生不錯的化學效應。

不過今天上半場作客的攻城獅來勢洶洶，上半場就有5位球員得分在8分以上，包括第二節團隊猛轟30分，其中狀元郎劉丞勳更是延續前一場比賽的好手感，上半場就砍進兩記三分球，幫助攻城獅取得9分領先。

易籃後，攻城獅一度在第三節中段取得12分領先優勢，不過海神先是蘇文儒接獲新加入的後衛吳彥侖助攻投進三分球止血，還與歐提斯、布里克茲攜手打出13：0的反擊攻勢逆轉戰局。

第四節攻城獅出現進攻無預警斷電的狀況，被海神單節打出30：18的攻勢拉開差距，最終海神就以10分差距逆轉勝出，收下賽季第4勝。

海神今天共計5人得分來到雙位數，其中布里克茲繳出20分、11助攻、7籃板，克力斯則有15分、10籃板，至於蘇文儒和胡瓏貿分別有19分與16分進帳；攻城獅則以德魯拿下19分、17籃板最佳，劉丞勳12分，個人連續三場比賽得分上雙。