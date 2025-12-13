UBA／4小時就搶回得分紀錄 中信學院邱群琋出手52次狂飆72分

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信學院邱群琋單場猛轟72分。圖／大專體育總會提供
中信學院邱群琋單場猛轟72分。圖／大專體育總會提供

中信學院邱群琋、文化大學李恩芯的UBA公開一級單場得分后之爭愈演愈烈，短短2天內就3度易主，在今天中午李恩芯以單場56分改寫邱群琋在昨天所創下的55分紀錄後，邱群琋則在下午中信學院與台北大學之戰單場再度爆砍72分，不僅重新要回紀錄，也超越呂政儒在94學年度以57分創下的UBA公開一級史上最高單場得分紀錄。

身為本學年UBA公開女一級兩支奪冠熱門球隊的文化與中信學院，在過去兩天都遭遇實力差距較大的對手，也成為球員刷新紀錄的「良機」，其中邱群琋先在昨天與清大之戰，單場出手29次命中18球，其中包括投進10記三分球拿下55分，創下UBA與SBL切割後，公開一級不分男女的單場最高得分紀錄。

不過這項紀錄在今天中午隨即遭到文化大學李恩芯改寫，她在與輔大之戰全場出手45次命中21球，其中包括三分球出手誇張的31次命中11球，以56分再度改寫邱群琋的紀錄。

沒想到相隔4小時，當不到一天紀錄保持人的邱群琋，又在與台北大學之戰單場出手52次命中30球，拿下誇張的72分外帶18籃板、6抄截，再一次從李恩芯手中奪回紀錄保持人頭銜，甚至還超越了呂政儒在94學年度代表北科大出賽單場拿下57分的「切割前」單場紀錄，最終中信學院也以141：45大勝台北大學。

明天中信學院將對上輔大，文化則將對上台科大，兩人間的得分后紀錄競爭是否會持續下去，甚至創下更為誇張的得分和出手紀錄，也成為UBA本階段賽事的觀戰焦點。

