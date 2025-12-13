PLG／辛特力開心「回家」 談林志傑季後退休：有點感傷 

曾為台北富邦勇士隊建立PLG三連霸王朝的關鍵功臣辛特力，正式宣告「回家」，這位兩度獲選PLG總冠軍賽MVP的戰將，今天受訪時難掩興奮，他強調儘管目前的富邦勇士已經是一支不一樣的球隊和體系，但還是有很多熟悉的成員，也將等待自己名字被叫到的那一刻。

身為富邦勇士3連霸重要成員的辛特力，去年1月在對上福爾摩沙夢想家隊的比賽中，因碰撞造成腓骨近端骨折、韌帶部分撕裂等複合性重傷賽季提前報銷，並在同年6月才正式離隊，對於這次重披富邦勇士戰袍，他也強調是回到一個視為「家」的地方。

辛特力感性地表示，再次見到昔日並肩作戰的老隊友，如周桂羽、洪楷傑等，讓他感觸良多，也更珍惜這次回歸機會，「其實這段時間我一直都很想回來，直到現在才終於實現。能夠回到球隊真的很棒，這裡一直都是我稱之為家的地方，」

談到這段時間球隊的改變，辛特力也直言球隊不斷嘗試改變並不是一件壞事，他也一直都在關注著球隊的狀況，不過自己的心態沒有太大改變，「我依然會不斷發聲、幫助隊友，不管是在板凳席上為隊友鼓掌還是提供資訊協助教練團，只要能幫上球隊我都願意去做。」

對於林志傑將在本賽季後高掛球鞋，辛特力也透露有點難過，「我和他的關係很特別，不僅當隊友還當過對手，我聽說這是他最後一年，這讓我有點感傷，我認為如果他想的話，還是能多打幾年，但能夠參與他的最後一個賽季真的很特別。」