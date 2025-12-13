快訊

UBA／李恩芯三分球31投11中飆56分 邱群琋55分一天就被破

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
文化大學李恩芯單場56分，再刷新公開一級單場得分紀錄。圖／大專體育總會提供
文化大學李恩芯單場56分，再刷新公開一級單場得分紀錄。圖／大專體育總會提供

UBA公開一級單場得分紀錄，在昨天由中信學院邱群琋以單場55分改寫紀錄後，卻保持不到一天就被文化大學李恩芯在今天與輔大之戰，靠著單場投進11顆三分球、猛轟56分再度刷新，最終文化大學也以104：37大勝輔大。

李恩芯在今天與輔仁大學之戰火力全開，全場出手45次命中21球，其中包括三分球出手誇張的31次投進11球，最終個人拿下56分外帶9籃板、3助攻，搭配上邱敬恩21分、14籃板，王玥媞20分，最終文化就以67分差距大勝輔大，收下預賽6連勝。

而李恩芯的56分，也改寫中信學院邱群琋在昨天創下的UBA與SBL切割後，UBA公開一級不分男女單場最高得分紀錄，且距離切割前北科大呂政儒的57分紀錄也僅差1分，至於投進11顆三分球則是追平前世新大學射手陳育緹的公開女一級史上最多紀錄。

