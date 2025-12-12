聽新聞
0:00 / 0:00
UBA／中信學院邱群琋單場轟55分 改寫與SBL切割後新紀錄
UBA公開女一級預賽本周在台科大進行第二階段賽事，其中在今天登場的中信學院與清華大學之戰，中信學院邱群琋單場狂轟10記三分球拿下55分，其中單場55分創下UBA與SBL切割後公開一級不分男女的新紀錄，10記三分球則是UBA女一級史上第2，最終中信學院也以121：72大勝清大，收下預賽第4勝。
目前就讀中信學院企管系大四的邱群琋，今年預賽階段就展現火燙手感，過去3場比賽平均能拿下24分，不過今天碰上清大她更是火力全開，全場出手29次命中18球，其中包括三分球16投10中，罰球也是高水準的10投9中，單場拿下55分。
根據統計數據，UBA公開女一級過去單場最高得分為文化大學郭虹廷在112學年度創下的50分，至於公開一級不分男女單場最高得分則為台師大林韋愷今年1月寫下的單場53分，如今兩項數據都遭到邱群琋改寫。不過如果追溯到UBA與SBL尚未切割前，「男模」呂政儒曾在94學年度代表北科大單場猛轟57分。
至於邱群琋今天單場投進10記三分球，在公開女一級則僅次於前世新大學射手陳育緹在107學年度預賽時所創下的11顆。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言