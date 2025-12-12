UBA／中信學院邱群琋單場轟55分 改寫與SBL切割後新紀錄

UBA公開女一級預賽本周在台科大進行第二階段賽事，其中在今天登場的中信學院與清華大學之戰，中信學院邱群琋單場狂轟10記三分球拿下55分，其中單場55分創下UBA與SBL切割後公開一級不分男女的新紀錄，10記三分球則是UBA女一級史上第2，最終中信學院也以121：72大勝清大，收下預賽第4勝。

目前就讀中信學院企管系大四的邱群琋，今年預賽階段就展現火燙手感，過去3場比賽平均能拿下24分，不過今天碰上清大她更是火力全開，全場出手29次命中18球，其中包括三分球16投10中，罰球也是高水準的10投9中，單場拿下55分。

根據統計數據，UBA公開女一級過去單場最高得分為文化大學郭虹廷在112學年度創下的50分，至於公開一級不分男女單場最高得分則為台師大林韋愷今年1月寫下的單場53分，如今兩項數據都遭到邱群琋改寫。不過如果追溯到UBA與SBL尚未切割前，「男模」呂政儒曾在94學年度代表北科大單場猛轟57分。

至於邱群琋今天單場投進10記三分球，在公開女一級則僅次於前世新大學射手陳育緹在107學年度預賽時所創下的11顆。