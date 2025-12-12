快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／中信學院邱群琋單場轟55分 改寫與SBL切割後新紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信學院邱群琋單場猛轟55分改寫公開一級新紀錄。圖／大專體育總會提供
中信學院邱群琋單場猛轟55分改寫公開一級新紀錄。圖／大專體育總會提供

UBA公開女一級預賽本周在台科大進行第二階段賽事，其中在今天登場的中信學院與清華大學之戰，中信學院邱群琋單場狂轟10記三分球拿下55分，其中單場55分創下UBA與SBL切割後公開一級不分男女的新紀錄，10記三分球則是UBA女一級史上第2，最終中信學院也以121：72大勝清大，收下預賽第4勝。

目前就讀中信學院企管系大四的邱群琋，今年預賽階段就展現火燙手感，過去3場比賽平均能拿下24分，不過今天碰上清大她更是火力全開，全場出手29次命中18球，其中包括三分球16投10中，罰球也是高水準的10投9中，單場拿下55分。

根據統計數據，UBA公開女一級過去單場最高得分為文化大學郭虹廷在112學年度創下的50分，至於公開一級不分男女單場最高得分則為台師大林韋愷今年1月寫下的單場53分，如今兩項數據都遭到邱群琋改寫。不過如果追溯到UBA與SBL尚未切割前，「男模」呂政儒曾在94學年度代表北科大單場猛轟57分。

至於邱群琋今天單場投進10記三分球，在公開女一級則僅次於前世新大學射手陳育緹在107學年度預賽時所創下的11顆。

籃球

延伸閱讀

NBA／庫茲瑪31分、波特大三元 公鹿逆轉中斷塞爾蒂克5連勝

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺7人上雙打傻湖人 晉NBA盃4強迎戰雷霆

NBA／大勝49分晉NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平73勝勇士

UBA／改寫劉丞勳紀錄 張俊生成千分最速男

相關新聞

UBA／中信學院邱群琋單場轟55分 改寫與SBL切割後新紀錄

UBA公開女一級預賽本周在台科大進行第二階段賽事，其中在今天登場的中信學院與清華大學之戰，中信學院邱群琋單場狂轟10記三...

TPBL／首次PS女孩專屬主題日 中信特攻推「心動密令」主題周　　

新北中信特攻籃球隊本周末將於新莊體育館舉行「台灣花店協會X心動密令」主題周，首次以中信特攻啦啦隊Passion Sist...

TPBL／「全家都海神」主題周登場 胡瓏貿喊話帶勝利給神隊友

TPBL高雄全家海神職業籃球隊「全家都海神」主題周，13日、14日高雄巨蛋盛大登場，最強應援豐富環廊活動「全家都海神主題...

PLG／德州傳奇回來了！ 開季1勝3敗的富邦勇士找回辛特力救火 

台北富邦勇士隊今年開季前4場比賽吞下3場敗仗，幾名洋將雖然在進攻端都有不錯表現，但卻無法幫助球隊取勝，而今天勇士球團也宣...

PLG／洋基女孩補進日籍成員 深夜11點宣布AAOA希美正式加盟

洋基工程籃球隊今天深夜宣布「洋基女孩」迎來日籍新成員，來自南霸天統一獅、擁有亮眼舞台魅力的日籍啦啦隊成員希美（Nozom...

PLG／葛拉漢復出首秀飆24分 領航猿休兵1個月後退勇士開季3連勝

在世界盃資格賽聯盟休賽超過1個月後，PLG今天於桃園巨蛋重燃戰火，由桃園璞園領航猿出戰台北富邦勇士，而本場比賽領航猿洋將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。