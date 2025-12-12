快訊

TPBL／首次PS女孩專屬主題日 中信特攻推「心動密令」主題周　　

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「心動密令」女孩卡司。圖／新北中信特攻隊提供
「心動密令」女孩卡司。圖／新北中信特攻隊提供

新北中信特攻籃球隊本周末將於新莊體育館舉行「台灣花店協會X心動密令」主題周，首次以中信特攻啦啦隊Passion Sisters女孩們為主打造的專屬主題日，一起來「特攻基地」和PS女孩和特務們共度歡樂的聖誕時光。

12月13日、14日「台灣花店協會 X 心動密令」主題周，主視覺由中信特攻球員簡廷兆、馬可（Marko Todorovic）、內馬（Nemanja Radovic），搭配PS女孩君白、夏蕾、璇璇、怡琪，打造出滿滿的聖誕氛圍。

活動兩日將邀請到 JJUBI、金渡兒、貴貴、君白、夏蕾、怡琪、芊芊、畇二、璇璇、牛奶、桃子、珮含等，共12名PS女孩來到新莊體育館一起同樂，為過往少見的超豪華應援陣容。DYNAMO會員及購買「擊掌會雙日套票」的線人們有機會和女孩們近距離接觸，賽後擊掌會前還有趣味小遊戲環節，開放B1-B6座位區讓線人們入座同樂，有機會獲得PS小禮物喔

「心動密令」節間特別演出JJUBI、金渡兒。圖／新北中信特攻隊提供
「心動密令」節間特別演出JJUBI、金渡兒。圖／新北中信特攻隊提供

隨著天氣漸漸變冷，聖誕的氛圍也越來越濃烈，Passion Sisters 35位女孩們精心打扮，首次以聖誕裝扮在特攻商品亮相，從日常生活到收藏小物應有盡有，在聖誕節前夕帶來最應景、最美麗的聖誕禮物！12月13日販售【PS聖誕心型抱枕】、【PS聖誕擦手巾】、【PS聖誕壓克力流沙磚盲包】、【PS聖誕壓克力聖誕樹吊飾盲包】；12月14日販售【PS聖誕門簾】、【PS聖誕應援毯】、【PS聖誕壓克力人形立牌盲包】，當日單筆消費折扣後滿3,000元更可領取號碼牌，獲得與PS女孩合影機會！另外，扭蛋區也推出全新的【PS聖誕禮物盒吊飾】，此次主題商品販售設有獨立區域，販售時間、限購數量及滿額活動詳細規範請見中信特攻社群公告，再請多加留意。

12月13日由農業部陳駿季部長為賽事開球，農業部農糧署陳啓榮副署長及台灣花店協會孫銘鴻理事長也將蒞臨現場；12月14日則邀請到最美麗的東森氣象主播－王淑麗擔任開球嘉賓，邀請線人們一同來特攻基地感受DEA的強烈得分雨勢。活動兩日，PS女孩也將帶來節間特別演出，分別由JJUBI、金渡兒以及芊芊、夏蕾的搭配，帶來直達你心的動人演出。

中信特攻「衝電樂園」搭配不同主題提供球迷不一樣的體驗，除了氣墊區的DEA籃球場跳床、Thunder球池滑梯和心動拍貼機外，啦啦隊PS女孩和吉祥物Thunder也將於12月13日的「FUN電遊行」中陪大家開心放電，12月14日則有會員專屬的「聖誕植栽手作教室」。活動兩日購票進場，就有機會獲得「PS水晶貼紙」，贈品數量有限，建議儘早入場領取。進場後也不怕餓肚子，不論是主食或小吃，甜點炸物和飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠。

籃球

