TPBL／「全家都海神」主題周登場 胡瓏貿喊話帶勝利給神隊友

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神周末將在主場迎戰攻城獅與夢想家。圖／高雄全家海神提供
TPBL高雄全家海神職業籃球隊「全家都海神」主題周，13日、14日高雄巨蛋盛大登場，最強應援豐富環廊活動「全家都海神主題打卡區 」、「彈跳SO HIGH」，「全家扭蛋樂」、「全家我最神」，進場就送主視覺摺扇、全家我最神預測券、亞樂思炙烤番茄風味脆餅及明治SAVAS乳清蛋白粉，邀請神隊友進場造浪，全家挺海神。

儘管目前3勝8敗，但海神一哥胡瓏貿相信經過時間磨合，團隊與布里茲克和克力斯的化學效應會漸入佳境，「不只希望帶給神隊友主場比賽的勝利，更想呈現精彩的內容，好的執行策略。也謝謝神隊友這段時間的加油打氣，希望神隊友繼續進場，支持我們。」

購買「SOHOT應援組」，可獲得「全家都海神球員小卡盲包壹包」，購買「全家應援組」，可獲得「全家都海神球員小卡盲包壹包」和「扭蛋樂資格壹次」，品項包含海神球員簽名球衣、浴巾、萬年曆、全家100元禮物卡等多項好禮，數量有限，快來試手氣。

主題周豐富環廊攤位，包括以全家便利商店作為背景，讓全家大小一起合影的「全家都海神主題打卡區 」。「彈跳SO HIGH」，原地立定起跳，將貼紙貼在能跳到的「最高位置」，貼中哪層就能獲得該層的獎項，「全家我最神」，正確預測當天比賽得分最高的海神球員，賽後即有機會抽中全家「Convenience Wear」好禮。14日於AQUAS STORE消費滿1500元，可以獲得本季唯一一場賽後全隊簽名會號碼牌

13日、14日也將邀請Dragon beauties小龍女帶來魅力四射的中場舞蹈表演，此外，Aqua Mermaids也將全家元素融入舞台，獻上結合全家入店鈴的開場表演，及別出心裁的全家Fami!ce舞，就愛一起全場熱舞。

全家扭蛋樂。圖／高雄全家海神提供
13日、14日將邀請Dragon beauties小龍女帶來魅力四射的中場舞蹈表演。圖／高雄全家海神提供
