快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／德州傳奇回來了！ 開季1勝3敗的富邦勇士找回辛特力救火 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊正式宣布3連霸功臣洋將辛特力回鍋。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊正式宣布3連霸功臣洋將辛特力回鍋。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊今年開季前4場比賽吞下3場敗仗，幾名洋將雖然在進攻端都有不錯表現，但卻無法幫助球隊取勝，而今天勇士球團也宣布「德州傳奇」辛特力強勢回歸，辛特力曾是帶領勇士締造三連霸的重要功臣，自2020年加入球隊以來，效力四個賽季期間創下無數亮眼成就，成為勇士王朝的核心球員，本賽季辛特力將重新披上勇士17號戰袍，與團隊迎接全新挑戰。

辛特力在勇士期間展現出強大領袖氣質與穩定戰力，不僅幫助球隊完成三連霸，個人也奪下2座FMVP與1座得分王，更是PLG史上首位達成「1000分、500籃板、200助攻、200顆三分球」里程碑的球員，多項成就證明他在場上的絕對宰制力與關鍵時刻的影響力。

2024年離隊後，辛特力陸續征戰泰國及印尼聯賽，依舊保持高效率的表現，證明自身價值，辛特力不僅是球隊攻守兩端的重要支柱，更在關鍵賽事中穩定軍心，扮演不可或缺的領導角色。

對於辛特力的回歸，總教練吳永仁表示，「無論在場上或場下，Mike他都能夠給予隊友技術及心理上的支持，不管在比賽或日常訓練中，他都能穩定住團隊內的不安定因素。Mike是個願意花心思融入團隊的洋將，作為洋將與本土球員的雙向橋樑，展現他的領導能力會是他目前最重要的任務。」球團也期待這位熟悉的戰將回歸後，持續為團隊注入能量與勝利文化，帶領勇士再度向榮耀邁進。

即將重返勇士大家庭，辛特力表示期待與興奮，「台灣一直讓我有家的感覺，而富邦更是如此。勇士球迷們從第一天起就用滿滿的熱情接納我和我的家人，這對我意義非凡。我很感激、充滿動力、也滿心期待。我已經迫不及待能再度在最棒的球迷面前打球，我們球場見。」

籃球

延伸閱讀

中職／富邦啦啦隊女孩歌手出道！ 與搖滾樂團夕陽武士共演

神隱20年傳奇玉女孟庭葦回台！陽明山驚見身影 嘆故友已不在

「東方伊莉莎白泰勒」離世！傳奇影后金智美美國病逝 生前演出逾700部作品

傳奇影后驚傳驟逝！金芝美曾拍700部電影　美國辭世享壽85歲

相關新聞

TPBL／「全家都海神」主題周登場 胡瓏貿喊話帶勝利給神隊友

TPBL高雄全家海神職業籃球隊「全家都海神」主題周，13日、14日高雄巨蛋盛大登場，最強應援豐富環廊活動「全家都海神主題...

PLG／德州傳奇回來了！ 開季1勝3敗的富邦勇士找回辛特力救火 

台北富邦勇士隊今年開季前4場比賽吞下3場敗仗，幾名洋將雖然在進攻端都有不錯表現，但卻無法幫助球隊取勝，而今天勇士球團也宣...

PLG／洋基女孩補進日籍成員 深夜11點宣布AAOA希美正式加盟

洋基工程籃球隊今天深夜宣布「洋基女孩」迎來日籍新成員，來自南霸天統一獅、擁有亮眼舞台魅力的日籍啦啦隊成員希美（Nozom...

PLG／葛拉漢復出首秀飆24分 領航猿休兵1個月後退勇士開季3連勝

在世界盃資格賽聯盟休賽超過1個月後，PLG今天於桃園巨蛋重燃戰火，由桃園璞園領航猿出戰台北富邦勇士，而本場比賽領航猿洋將...

TPBL／雲豹後場莊博元 從近百公斤減肥成球隊致勝奇兵

減肥起點 意外踏入球場 「我小時候真的很胖。」說起這句話時，莊博元難得放聲大笑，像是回望另一個時空的自己。他與籃球的起點，既不是夢想、不是天賦，也不是熱情，而是—減肥。 他回憶，當時父親的朋友看著

東超／UA宣布成聯賽官方長期合作夥伴 攜手培育次世代球星

UNDER ARMOUR今天正式宣布與東亞超級聯賽（East Asia Super League, EASL 簡稱「東超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。