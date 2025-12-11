PLG／洋基女孩補進日籍成員 深夜11點宣布AAOA希美正式加盟

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
希美正式加盟洋基工程。圖／洋基工程提供
希美正式加盟洋基工程。圖／洋基工程提供

洋基工程籃球隊今天深夜宣布「洋基女孩」迎來日籍新成員，來自南霸天統一獅、擁有亮眼舞台魅力的日籍啦啦隊成員希美（Nozomi）正式加入。

洋基工程球團表示，除了決選會入選的六名成員外，團隊在建構應援陣容的前期，即已將希美列為核心補強目標。在洽談過程中，能明顯感受到她對應援工作的熱情與投入，因此雙方很早就完成簽約。

洋基工程球團指出，「希美得把好消息藏在心裡這麼久，真的辛苦她了！」希美本人也表示非常期待加入洋基女孩，盼能在全新舞台帶給球迷更多能量與魅力。

目前為止，洋基女孩已官宣包含決選會確認的六名新星，以及備受矚目的「洋基三本柱」——李素敏、睦那京、崔洪邏。隨著希美的加入，洋基戰艦的陣容再度升級，全隊完整體即將成形，讓人更加期待即將到來的全新賽季。

