PLG／洋基女孩補進日籍成員 深夜11點宣布AAOA希美正式加盟
洋基工程籃球隊今天深夜宣布「洋基女孩」迎來日籍新成員，來自南霸天統一獅、擁有亮眼舞台魅力的日籍啦啦隊成員希美（Nozomi）正式加入。
洋基工程球團表示，除了決選會入選的六名成員外，團隊在建構應援陣容的前期，即已將希美列為核心補強目標。在洽談過程中，能明顯感受到她對應援工作的熱情與投入，因此雙方很早就完成簽約。
洋基工程球團指出，「希美得把好消息藏在心裡這麼久，真的辛苦她了！」希美本人也表示非常期待加入洋基女孩，盼能在全新舞台帶給球迷更多能量與魅力。
目前為止，洋基女孩已官宣包含決選會確認的六名新星，以及備受矚目的「洋基三本柱」——李素敏、睦那京、崔洪邏。隨著希美的加入，洋基戰艦的陣容再度升級，全隊完整體即將成形，讓人更加期待即將到來的全新賽季。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言