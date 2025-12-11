快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／葛拉漢復出首秀飆24分 領航猿休兵1個月後退勇士開季3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿葛拉漢傷癒歸隊進行賽季首秀就攻下24分。圖／桃園璞園領航猿提供
領航猿葛拉漢傷癒歸隊進行賽季首秀就攻下24分。圖／桃園璞園領航猿提供

在世界盃資格賽聯盟休賽超過1個月後，PLG今天於桃園巨蛋重燃戰火，由桃園璞園領航猿出戰台北富邦勇士，而本場比賽領航猿洋將葛拉漢也傷癒歸隊進行賽季首秀並攻下24分，加上本土雙槍盧峻翔、李家慷合力攻下36分，最終領航猿就以105：99收下開季3連勝。

為了配合世界盃亞太區資格賽中華隊集訓而休兵1個月的PLG，在今天重新點燃戰火，並由開季2連勝的衛冕軍領航猿出戰勇士，其中在今年開季前受傷的領航猿洋將葛拉漢，也在今天傷癒歸隊。

上半場葛拉漢也重現宰制力拿下18分、8籃板，其中包括抓下6顆進攻籃板，帶給勇士禁區不小的衝擊，不過勇士雙洋將古德溫、哥倫特今天也是火力全開，兩人前兩節就攜手攻下36分，幫助勇士上半場打完僅以1分落後。

易籃後，上季年度第六人領航猿李家慷也從板凳殺出，個人單節進帳10分，加上「夜王」盧峻翔也在第四節挺身接管戰局，讓領航猿在下半場一路保持領先。

比賽最後4分鐘，勇士在莫巴耶、古德溫領軍下一度打出6：0攻勢一度追到僅剩2分差距，但關鍵時刻丁恩迪連續兩波進攻在籃下得手，加上盧峻翔命中致命三分彈，最終領航猿就以6分差距收下開季3連勝。

領航猿今天以葛拉漢攻下24分、9籃板表現最佳，盧峻翔則有20分、7助攻演出，李家慷16分；至於勇士則以哥倫特攻下33分最佳，古德溫26分，莫巴耶13分、7籃板。

對於在歸隊首戰就幫助領航猿取勝，葛拉漢賽後說：「今天很感謝球迷支持，能夠參加這個賽季第一場比賽，感覺很棒，也希望後續比賽能夠照著這個節奏繼續取得勝利。這段時間我每天跟著後勤團隊努力復健，但賽季還很長，我會繼續維持下去。」

籃球

延伸閱讀

PLG／球迷鼓吹盧峻翔旅外 台灣飛人陳信安鼓勵先看清目的 

世界盃男籃／盧峻翔扛火力輸出 積極修正失誤問題

世界盃男籃／中華隊烏龍罰球少2分 圖奇：該是裁判責任

中華男籃拚出一場好球 可惜能打硬仗球員太少

相關新聞

PLG／葛拉漢復出首秀飆24分 領航猿休兵1個月後退勇士開季3連勝

在世界盃資格賽聯盟休賽超過1個月後，PLG今天於桃園巨蛋重燃戰火，由桃園璞園領航猿出戰台北富邦勇士，而本場比賽領航猿洋將...

TPBL／雲豹後場莊博元 從近百公斤減肥成球隊致勝奇兵

減肥起點 意外踏入球場 「我小時候真的很胖。」說起這句話時，莊博元難得放聲大笑，像是回望另一個時空的自己。他與籃球的起點，既不是夢想、不是天賦，也不是熱情，而是—減肥。 他回憶，當時父親的朋友看著

東超／UA宣布成聯賽官方長期合作夥伴 攜手培育次世代球星

UNDER ARMOUR今天正式宣布與東亞超級聯賽（East Asia Super League, EASL 簡稱「東超...

TPBL／聯盟承認雙神之戰海神多不利判決 裁判遭暫停執法兩周

TPBL聯盟在今天發出公告，針對技術委員會已受理並審查高雄全家海神球團對例行賽G36的判決申訴，經檢視比賽影像、裁判報告...

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟衝突鬧上法院，遭TPBL聯盟停賽，原本宜蘭地方法院已經審理終結，預定今天宣判，因高家兄...

搭上「女籃界峮峮」男友…民眾黨辣黨工被爆當小三 主播母怒斥：造謠

資深體育主播梅聖旻、資深體育主播吳中純夫婦的女兒、現任民眾黨社會發展部專員梅嬿翎，今(10)日遭週刊爆料，疑似介入女籃國手陳芷英與球員林劭安的交往關係，並利用大罷免活動出差機會，邀林劭安開房間。對此，陳芷英透過訊息回應，表示她與林劭安均認為爆料「不實」，但未進一步說明；梅嬿翎則尚未回覆媒體求證訊息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。