PLG／葛拉漢復出首秀飆24分 領航猿休兵1個月後退勇士開季3連勝

在世界盃資格賽聯盟休賽超過1個月後，PLG今天於桃園巨蛋重燃戰火，由桃園璞園領航猿出戰台北富邦勇士，而本場比賽領航猿洋將葛拉漢也傷癒歸隊進行賽季首秀並攻下24分，加上本土雙槍盧峻翔、李家慷合力攻下36分，最終領航猿就以105：99收下開季3連勝。

為了配合世界盃亞太區資格賽中華隊集訓而休兵1個月的PLG，在今天重新點燃戰火，並由開季2連勝的衛冕軍領航猿出戰勇士，其中在今年開季前受傷的領航猿洋將葛拉漢，也在今天傷癒歸隊。

上半場葛拉漢也重現宰制力拿下18分、8籃板，其中包括抓下6顆進攻籃板，帶給勇士禁區不小的衝擊，不過勇士雙洋將古德溫、哥倫特今天也是火力全開，兩人前兩節就攜手攻下36分，幫助勇士上半場打完僅以1分落後。

易籃後，上季年度第六人領航猿李家慷也從板凳殺出，個人單節進帳10分，加上「夜王」盧峻翔也在第四節挺身接管戰局，讓領航猿在下半場一路保持領先。

比賽最後4分鐘，勇士在莫巴耶、古德溫領軍下一度打出6：0攻勢一度追到僅剩2分差距，但關鍵時刻丁恩迪連續兩波進攻在籃下得手，加上盧峻翔命中致命三分彈，最終領航猿就以6分差距收下開季3連勝。

領航猿今天以葛拉漢攻下24分、9籃板表現最佳，盧峻翔則有20分、7助攻演出，李家慷16分；至於勇士則以哥倫特攻下33分最佳，古德溫26分，莫巴耶13分、7籃板。

對於在歸隊首戰就幫助領航猿取勝，葛拉漢賽後說：「今天很感謝球迷支持，能夠參加這個賽季第一場比賽，感覺很棒，也希望後續比賽能夠照著這個節奏繼續取得勝利。這段時間我每天跟著後勤團隊努力復健，但賽季還很長，我會繼續維持下去。」