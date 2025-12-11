TPBL／雲豹後場莊博元 從近百公斤減肥成球隊致勝奇兵

減肥起點 意外踏入球場

「我小時候真的很胖。」說起這句話時，莊博元難得放聲大笑，像是回望另一個時空的自己。他與籃球的起點，既不是夢想、不是天賦，也不是熱情，而是—減肥。

他回憶，當時父親的朋友看著那個圓圓的孩子，隨口說了一句：「帶他去運動一下啦，打打籃球應該會瘦一點。」就是這句輕描淡寫的建議，把他推進了球場。教練看著這位跑幾步就喘的孩子，只想著：或許打球能讓他瘦，也許還能多一項興趣。誰知道，這個「順便」的決定，竟成為他人生的命運轉折。

學長背影 心中燃起嚮往

莊博元金華國中時期。 取自莊博元社群

升上國中前，莊博元為自己訂下第一個真正的目標「我要進金華國中」。不是因為光環，也不是因為名教練，而是因為他看見學長們的背影。他看著吳永盛、王律翔一個又一個往美國前進，那群前輩「飛出去」的畫面深深刻在他心裡。

進入金華後，他遇見另一位影響深遠的學長林庭謙。兩人成為隊友、生活夥伴，幾年後一起赴美念書，住在同一間宿舍，在異鄉相互扶持。談起在美國念書的那一段時間，莊博元說，「學長真的照顧我很多，所以我在美國其實一點都不孤單。」莊博元語氣輕描淡寫，卻充滿安全感。

旅美青春 少年氣息滿溢

莊博元與林庭一起在美國時期，當時住同一宿佑。 莊博元提供

在美國的那一年，生活規律卻飽滿：練球、上課、比賽，是每天的主旋律。訓練之外，則是青春的另一種模樣。莊博元回憶，他和林庭謙一起釣魚、惡作劇、分享從台灣帶來的小零食，也一起早起相約練球。

在許多人眼中，異鄉是孤獨的；但對他而言，那一年反而是最輕鬆、最自在的時光。莊博元表示，「因為有人陪著，所以一點都不覺得孤單。」

膝傷復健 重返球場證明

莊博元膝傷時期。 取自莊博元社群

更具挑戰的是身體狀態，莊博元他在美國時膝蓋受傷，體重一度逼近100公斤，傷勢發生在疫情前，返台後莊博元不只要面對訓練內容與節奏的落差，也必須重新減重恢復體能，那段時間的疲累讓他印象深刻。

談到受傷期間的復健，莊博元表示，自己是在美國由學校的重量訓練教練協助，進行基礎復健。莊博元表示，自己花了整整半年時間，一點一滴把力量速度練回來，恢復的速度比預期快，連教練都稱讚他的進展超乎想像。

真正重返球場的那一戰，莊博元至今仍記憶猶新。休養整整一年後他心中只剩下一個念頭「我要證明自己仍能征戰。」對他而言，那場比賽不只是一次出場，而是重新站上舞台、再次肯定自我的第一步。

疫情突襲 人生腳本中斷

原本的人生腳本很清晰：留在美國申請大學要繼續打球，但疫情突然打亂了所有安排。莊博元說，在COVID-19疫情期間美國學校經歷了廣泛且長時間的停課，比賽停辦、申請卡住，他甚至還沒正式畢業。最終，他只能做出最無奈的選擇回到台灣。

莊博元說，「也沒有什麼好調適的，就是回家，再找下一個適合的地方。」他語氣平靜，但那其實是人生最重要的十字路口。夢想被迫按下暫停鍵，他得從零重新找尋方向。

輔大選擇 剛剛好的歸屬

輔大打球時期的莊博元。 取自莊博元社群

回到台灣後，莊博元並不是那種會被各大球隊爭相網羅的天才新秀。他笑著回憶：「那時候其實我沒什麼名氣啦，也不是很多人搶著要我。」莊博元指出，能進入輔大，是因為學長的父親牽線，讓他與輔大總教練楊哲宜（寶哥）進行了一次視訊。通話後，寶哥認為他很適合這支球隊。莊博元坦言：「輔大本來就是籃球名校，校園環境也很好，喜歡那裡的整體氛圍。」

外界常以為他是因為盧峻翔或一群明星學長才選擇輔大，但他笑著澄清：「不是啦，我當然知道他們很厲害、很有名，但我選輔大並不是因為明星，而是因為那裡的整體環境真的最適合我。」那一次，他第一次憑著自己的判斷，走上了屬於自己的道路。

新秀挑戰：融入球隊

莊博元(右)參與選秀會，被雲豹隊相中。 取自莊博元社群

2024年7月23日，莊博元在台灣職業籃球大聯盟新人選秀會，以第二輪第九順位被桃園台啤永豐雲豹選中。加入雲豹後，他真正面臨的第一個挑戰並不是訓練，而是「融入」。

莊博元回憶：「菜鳥年的時候，我還在學習，很多話不太敢說。」他笑著補充，在雲豹的第一年，「也不太敢跟學長討論，怕講錯被笑，也怕被罵。」這是一種職業球員初期常有的自我壓抑不確定自己的位置，只能小心翼翼地適應環境。所幸，這樣的狀態在第二年開始逐漸改變。

菜鳥融入 學長引領交流

莊博元表示，黃鎮學長「不管在練習或比賽，只要看到我哪裡可以更好，他都會提醒我。他會跟我說：「我這球會怎麼做，你也可以試試看。」有時候他看到的東西，是我當下根本沒注意到的。」黃鎮成了他在球隊裡最重要的指引，也讓他真正從「不敢開口」走向「敢於交流」。

初登板的緊張時刻

菜鳥時的博元。 取自莊博元社群

談到而第二年被教練直接拉上先發的那天，莊博元的第一反應是「蛤？怎麼會是我？」莊博元說，看到先發名單那刻，很驚訝，我去年才上場3分鐘，怎麼會讓我先發？

回想起第一次擔任先發、在夢想家主場出戰的那一場比賽，莊博元坦言自己緊張到還戴著耳機，希望藉此讓心情冷靜。當被問到教練為何選擇他時，他笑著說：「可能是休賽季TAT的防守表現吧。」事實證明，教練的眼光確實沒有看錯。

後場競爭中的學習

雲豹後場競爭激烈，高錦瑋、曹薰襄等前輩都在他前面。是否因此感到壓力？他的回答卻出乎意料地輕鬆：「我覺得不會耶。他們兩個完全不一樣，但都讓我學到很多。」

莊博元進一步表示，過去打球時常是一股腦地往前衝，缺乏後衛應有的層次，但觀察兩位前輩後，他開始理解後衛需要掌握節奏。透過他們的帶領，他的後衛能力逐步成形，也在激烈的競爭中找到屬於自己的定位。

雲豹的安心存在

莊博元全力練球。 取自莊博元社群

加入永豐雲豹後，莊博元的特質逐漸被看見：防守、抗壓、執行力、節奏穩。他不搶戲、不追求鏡頭，卻總能在關鍵時刻出現在正確位置。這樣的特質，正是教練最渴望的球員類型，也是隊友最安心的依靠。

致勝抄截 逆轉時刻

在11月22日的一場TPBL比賽中，莊博元於最後時刻完成一次關鍵抄截，幫助雲豹隊以103：101逆轉擊敗新北國王。

12月6日，雲豹隊對陣攻城獅的比賽中，他在第四節抓下關鍵進攻籃板，助球隊以96：94驚險取勝。兩場比賽，莊博元都在最需要的時刻挺身而出，因而被球隊稱為「致勝奇兵」。

安心存在 隊友依靠

莊博元(11號)是球隊安心的存在。 桃園台啤永豐雲豹提供

莊博元的成名並非仰賴華麗的單打，而是建立在穩定與可靠之上。這份可靠，源自學長的提攜、隊友的信任，更深植於他自小養成的「低調卻堅韌」的意志。

他不靠聲量與話題，而是一步一腳印。沒有逆天奇蹟，只有努力、穩定、自律與做對的事。命運因「減肥」讓他走進球場，但靠著實力與堅持，他走到今天的位置。

莊博元不是那種一登場就能炒熱氣氛的球員，但在比賽的臨界點，他總能以穩定的存在，讓隊友與教練心裡默默浮現一句話「有他在，真安心。」

