TPBL／聯盟承認雙神之戰海神多不利判決 裁判遭暫停執法兩周
TPBL聯盟在今天發出公告，針對技術委員會已受理並審查高雄全家海神球團對例行賽G36的判決申訴，經檢視比賽影像、裁判報告及相關規則後，確認該場裁判團隊出現多次錯誤判決，且多數不利於提出申訴之球團。
聯盟指出，其中編號9號裁判陳建霖，因累積爭議判決點數達到懲處標準，依《裁判管理辦法》將列入觀察名單，並自公告日起暫停兩周賽事執法。
聯盟強調，裁判處置旨在提升執法品質。除依規定懲處外，亦將同步強化教育訓練與考核機制，持續推動裁判專業發展，確保賽事公平性。
