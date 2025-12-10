TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟衝突鬧上法院，遭TPBL聯盟停賽，原本宜蘭地方法院已經審理終結，預定今天宣判，因高家兄弟完成和解，將另定審理期日。TPBL今天發出公告，高國豪仍要持續執行停賽處分，直到紀律委員會作出相關決議。

高家兄弟的衝突事件發生在去年12月，事發後3兄弟互控傷害，進入司法程序，調解過程中無法達成和解，宜蘭地方檢察署今年9月將3人起訴，經宜蘭地方法院審理終結，原本預定10日宣判，TPBL也在2日決議高國豪即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。

今天TPBL發出公告說明高國豪事件進度，高國豪已向聯盟傳達已與對造完成和解事宜，該案件所屬的宜蘭地方法院就此已另定審理期日。

TPBL表示，高國豪已與兄長達成和解，聯盟的紀律委員會將於該案件審理完畢後，根據高國豪球員所提出之說明進行處分，聯盟仍保留該案件一審宣判後依據該判決追加處分之權利。

在此期間，高國豪仍應持續執行聯盟先前所為之停賽處分，直至聯盟之紀律委員會做出相關決議。